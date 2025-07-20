台師大：非醫護抽血2019年就有 陳忠慶：已毀檢體、要期刊撤稿

針對台師大女足抽血案，台師大研究倫理審查委員會主任委員陳學志表示，學校調查推至二○一九年後，研究計畫主持人陳忠慶與教練周台英執行的計畫，發現二○一九至二○二一年，確實有非醫護資格人員執行抽血，周台英有一件女運動員抽血研究沒有送人體研究倫理審查委員會（ＩＲＢ）審核，已給予最嚴重停權處分。

周台英表示，剛開始確實有請沒有執照的學長來協助抽血，對球員感到非常抱歉；陳忠慶說，當初出發點是希望幫助學生在運動傷害的預防，或是在疲勞的恢復，執行國科會計畫的首年出國研究不在台灣，未注意到細節，去年事件爆發，當時調查後因為不符合ＩＲＢ，已依規定銷毀檢體，另已寫信給期刊要求撤稿。

該案源頭為國科會自二○一八年推動執行「精準運動科學研究專案計畫」，二○二三延續推出「國科會精準運科研究計畫二點○」，以四年為期。台師大以「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」取得總經費約二千六百萬，該計畫再分出四個子計畫，陳忠慶擔任子計畫之一「女性足球比賽之運動表現策略」主持人，周台英為協同主持人。

陳學志表示，去年底就針對國科會該項計畫啟動查核，訪問數名參與者，因計畫共同主持人周師起初未說明她就是研究參與者的教練，導致無法判斷權力不對等，後來實地查核發現，即立即要求終止。

陳學志說，精準計畫沒有連十四天、每日抽二次，但學校將調查推至二○一九年後，所有陳忠慶、周台英的相關計畫，發現期間確實有非醫護資格人員執行抽血，主因為醫護人員有時無法到場，周便請學長代為抽血。

陳學志談到，二○二○至二○二一年，女足抽血研究未送研究倫理委員會審核，但該案沒有申請國科會經費，是否有編列採血經費，需再請周師提供給學校審查。

陳學志澄清，國科會計畫本就有抽血、也有預算，學生都有領據，因陳忠慶第一年出國，查核才發現研究者參與費沒有給，發現後立即補發，但等於是延後一年。

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