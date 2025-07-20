抽血案…台師大、周台英道歉 簡奇陞：我的目的達到、先關機休息
台師大爆發女足抽血爭議，台師大校長吳正己昨首度率一級主管、計畫主持人陳忠慶、協同主持人兼女足教練周台英出面致歉。周台英表示，未能體會學生感受絕對是教練的錯，「請接受我的道歉」；陳忠慶說，過程缺失對選手造成傷害，鄭重向球員、學校與家長致歉。
吹哨人、學生簡奇陞透過人本基金會發聲明表示，「我的目的達到了，我想要的有了」，身為受害者將下台一鞠躬，要先關機休息。
教育部：已構成終身解聘要件
教育部次長朱俊彰說，已組成跨部會專案小組，針對陳師、周師研究案，涉及人體實驗將全面清查，且會往前追溯至二○一九年以前。教育部也將會同衛福部、國科會調查，學生指受試費用流向不明，會對台師大展開行政調查，有相關事證將移送檢調。
朱俊彰說，該案情節重大，構成教師法中終身解聘要件，已責成台師大，要求教評會二周內重新審議後報部，並呼籲學校勿延宕處理。
昨記者會一開始，吳正己、周台英、陳忠慶等人就先集體鞠躬道歉。吳正己表示，帶著沉重心情回應女足事件，要向受害足球員、家人表達最深最深的歉意，教練管理不當以及研究計畫缺失、行政管理機制問題，都讓球員受到傷害與委屈，也給社會大眾帶來困擾，希望老師面對缺失，誠心道歉。
周台英：沒有做好職務 希望學生原諒
周台英昨數度鞠躬致歉，她哽咽談到，因言語不夠謹慎造成球員與學校壓力，想跟學生表示，「教練對不起你們，沒有做好職務。」希望學生原諒。
周台英說，女足隊隊員不多又常受傷，想透過科學解決問題，才有了相關研究計畫，「初心是希望她們進步。」但對傷害始料未及，沒有即時顧慮到、感受到，學生因此轉學離開球隊，教練也要深深檢討。
周台英：撤銷教練證 對我來說OK
周台英表示，從事足球好幾年，只是想發揮一點餘力，「我的一生只有足球。」過去外界多從足球員的角色認識到自己，但絕不應是傷害學生的理由，「撤銷教練證對我來說ＯＫ的。」但喜歡足球，也會繼續從事足球運動。
台師大學生會表示，校方解釋對周台英處分的落差是來自學倫報告尚未完成，這是推卸之詞。此外，自事件爆發至今已二三三天，仍有受試者費用未給，也未釐清帳目疑義，另建議學校應即刻研議更完善的受害者保護機制。
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