獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與實驗：別貶低我們的判斷力

台灣師範大學爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，各界譁然。周台英今天首度公開道歉，承諾負起責任。本報接獲台師大女足隊員表示想要說出自己所經歷的真相，不希望輿論造成不必要的恐慌與誤解，她們表示，若真有「抽血換學分」之事，豈不代表所有參與球員都「軟弱可欺」，更貶低了所有實驗參與者的判斷力。「抽血」和「學分」不應混為一談，她們是自願參與實驗，沒有被任何人強迫。

周台英去年遭踢爆要求選手配合研究計畫抽血，並威脅學生不配合就扣學分，直到吹哨學生簡奇陞勇敢出面發聲，冰山下的真相才浮出水面。

受害學生代表簡奇陞日前公開揭露了實驗的詳細過程：每個寒暑假做實驗，每次實驗14天，一開始是抽一管，後來因為分離出來的血清量不夠，所以變成抽兩管。隨後有三天要進行間歇折返跑訓練，期間接受8次指尖採血等。她強調，這些都是正常的運動科學實驗內容，但是為什麼需要先抽血？以及只有實驗前要，實驗做完卻後不用？這些實驗都不一定需要抽血來監控結果，抽血的目的是什麼？

台師大校長吳正己今天下午和周台英、計畫主持人陳忠慶等多人一同鞠躬道歉，並說明事件始末。周台英語帶哽咽地說，她為這次事件對女足的影響，對女足隊員簡奇陞等人，深深感到非常抱歉。今天出來就是希望有一個機會，在大家面前說：「教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練。」周台英也坦認曾找沒執照的學生幫忙抽血。

台師大研究倫理審查委員會主任委員陳學志今天也證實：「民國108年至110年間，的確有非護理人員抽血情事」，且周台英在109至110年還有一件針對女足運動員的抽血研究沒有送IRB審核，嚴重違反倫理規範，已予以最嚴重停權處分。

此外，陳忠慶今天在記者會上被媒體問及，外界盛傳有學生1天被抽3次血，多年下來被抽超過200管血。陳忠慶解釋，抽血有經過申請和送審，是為監測女足的運動表現。他澄清實驗過程中，沒有1天抽3次，而是1天抽1次。抽血是指靜脈抽血，每次8到10毫升。另有搭配指尖採血，足球模擬比賽時，每隔15分鐘採檢1次，每次0.02毫升，因此比賽當天是抽血1次、採血8次。

曾經參加抽血檢測的台師大女足隊隊員L（化名）表示，實驗期間，一天不會被抽血抽到三次，每天一定都會抽一次，抽不到血的人才會被抽不只一次。以她自己為例，最多一天只有被抽過兩次，更沒有所謂「照三餐抽」這件事。

受檢測時間長達四年的台師大女足隊前隊員之一的H（化名）則說，身為師大女足隊當時在場的一員，她想誠實地分享一些自己的看法。外界目前所稱「抽血換學分」的講法，不只是對事情的誤解，也是在貶低所有參與者的判斷力。她自己就是其中一位實驗參與者，她很清楚她當時是自願參加的，她相信科學能幫助運動員進步，而不是被誰強迫去做什麼。

H說，她受檢測時間長達四年，實驗過程中，一天只有抽一次血，每次寒暑假都不一樣，有幾次是隔天抽。她記得實驗分別是有單場次實驗、跑一休一、跑一休二、跑一休三的實驗，並沒有一次完成。至於跑體能的部分，她認為這算是訓練體能的一部分，並不會排斥，畢竟自己是運動員。

至於抽血這件事，H表示，其實只是實驗流程裡的一部分，而學分的給予，是根據平常她們在訓練、課堂上的表現和整體專長去評量的，這兩件事是不同的系統，也不該被混為一談。

部分媒體報導有隊員因為不堪抽血重負而休學，H提到，據她所知，這位隊員不是休學，而是轉學，也不是因為抽血而休學，是因為個人因素。她覺得應該要回到事實本身來看：真的只是因為實驗嗎？還是也牽涉到平常在訓練、課堂出席、比賽投入度，甚至是個人行為上的問題？重點是，教練沒有跟她們任何人說過：「沒有抽血就沒有學分」。

周台英今天在記者會上，也對此事回應指出，對於有些選手突然休學或是怎樣，她個人原因，我沒有及時顧慮到或感受到她們的心情，造成她們休學或是轉學離開球隊，這也是她身為教練要深深檢討的事情。

H表示，近期外界有許多聲音與討論，但其中有些內容其實被過度渲染，也未必完全符合事實。不是說事情不能被檢討，而是希望大家能以更全面的角度來理解，畢竟事情的全貌，可能比現在流傳的說法還要更複雜。

H說，她受檢測時間長達四年，關於當時的實驗，她們其實都有接收到相關說明。雖然在執行的細節上，或許還有可以更完善之處，但整體過程中，教練並沒有強迫她們配合，更沒有如外界所說的情況那麼嚴重。至少就她自己而言，她是在理解實驗內容後，自主選擇參與的，當下也沒有感受到不適或壓力。

「我們最清楚教練平常是如何對待球員的。」H表示，教練花了很多時間陪她們練習、了解每個學生的狀況，無論是在場上還是場下，都是為了她們能更好。這次的事件當然值得討論，也可以促進改進，但她真心覺得，不應該因為一件事，就全盤否定一位教練長期的付出與努力；更不能只憑單一片面的說法，就急著下結論。她願意出來說這些，不是為了偏袒誰，而是因為她是其中的一分子，她有責任講出自己所經歷、所看見的情況。她相信每一個聲音都應該被聽見，也希望大家能理性地看待這整件事，讓討論能回到更平衡、更真實的基礎上。

有關「抽血換學分」的指控，一名台師大運動競技學系教師表示，經與女足隊員共同整理出來的實驗資料可以看出，2024年有10位學生，分A、B對照組參與實驗，有八位同學沒有參加實驗，一位休學。這些大學部沒有參加實驗的同學，一樣有修專長課，也有拿到專長學分。除了國家隊之外，有兩位未參與實驗的同學，也有拿到專長分數；2023年有14位同學參加實驗，區分第一組跟第二組為對照組，大學部有兩位同學沒參加實驗，一樣也有專長分數。以上可證沒有參加抽血，沒有參與抽血檢測，一樣可以拿到專長學分。

針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）等人舉行記者會，陳忠慶與教練周台英在記者會中，數度向女足隊員與各界鞠躬道歉。記者胡經周／攝影

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