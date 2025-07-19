台師大女足抽血案周台英道歉 陳培瑜：還有好多問題

師大女足案延燒，國立台灣師範大學下午舉行記者會，研究計畫主持人陳忠慶教授與教練周台英出面道歉。民進黨立委陳培瑜表示，還有好多好多的問題，需要教育部和國科會所成立的專案調查小組才有辦法得到答案，她將會持續監督教育部及國科會積極推動。

陳培瑜指出，記者會上校方的行政單位對於周教練個人學倫研究的爭議、周教練疑似不當管教與霸凌的行為，校方的回應都還是「亡羊補牢」的態度，至於相關校內制度和作法可以如何改進？在此事件中，行政系統、學倫審議、師生關係、球員權益等，師大到底在此事件中學會了什麼？未來要改進什麼？這些大家所期待聽見的實質檢討完全沒有提出。

陳培瑜說，周教練個人的道歉、陳教授撤銷論文的說法，也都還是顯現出兩位老師沒有意識到此抽血案中的權力關係，所影響的不只是簡同學，還有整個女足、整個運動競技系、整個師大的問題。

陳培瑜表示，記者會上沒有說的是，師大針對此案要回頭檢討的面向和議題有哪些？要透過什麼樣的檢討機制才得以落實？又或者師大內部是否已經準備好面對校園師生信任文化的重建困境？體育競技球員與學校之間的關係又要如何重塑？更重要的是還有以前也受到影響的學生的權益、以及相關身心健康，學校要如何給予協助？

陳培瑜指出，昨天看到簡同學說她的受害者身分要結束了，她站出來是希望促成體制的改變，唯有體制健康，才能有健康的運動學習環境。陳說，她接下來會持續一起努力，為更多在體育現場努力追夢的孩子，構築ㄧ個更美好的現場。

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