台師大抽血換學分 教部將組專案小組「徹查周台英、陳忠慶研究案」

國立台灣師範大學今天下午召開記者會首度說明抽血案，教育部於會後回應，針對台師大違反學術倫理一項，教育部將組成跨部會小組徹查，且不會侷限於108年以後，將往前徹查；再者，也會會同衛福部、國科會徹查學生受試費用流向，並對台師大展開行政調查。

台師大研究倫理審查委員會主任委員陳學志今天表示，學校調查推至108年後所有教授陳忠慶、周台英執行的相關計畫，發現108至110年間，確實有非醫護資格人員執行抽血。

會後教育部常務次長朱俊彰表示，教育部會組成跨部會專案小組，針對陳師、周師研究案，無論是教育部或國科會、個人案件，只要涉及人體實驗將全面清查，且會往前追溯至108年以前。

再者，朱俊彰也說，台師大調查報告指出確實有非醫護人員抽血的案例，教育部也組成專案小組，會同衛福部、國科會調查，學生指受試費用流向不明，也會對台師大展開行政調查，若有相關事證將移送檢調。

另外，台師大日前僅對周師祭出五項行政懲處，遭批評為輕縱。朱俊彰也說，教育部日前已召開霸凌事件委員會，認為學校處分「論理不明」，該案已情節重大，構成教師法中終身解聘，或解聘四年且不予聘任要件，已責成台師大，要求校級教評會2周內重新審議後報部。

朱俊彰也談到，前天教育部也和學生達成共識，成立單一申訴窗口提供同學，並要求台師大提出完整學生輔導計畫，也會組成專案輔導小組，入校檢視輔導機制、給予支持。

朱俊彰最後強調，無論學研究倫理或霸凌案都會造成校園紛擾，也會造成學術聲譽傷害，「對這件事絕對不寬容。」呼籲學校不要延宕處理，要顧及師生權益。

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