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周台英懲處有落差？台師大解釋「報告未完成」 學生會不埋單：推卸之詞

聯合報／ 記者葉冠妤許維寧／台北即時報導
台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左）、教練周台英（中）等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在記者會開始前，向各界鞠躬道歉。記者胡經周／攝影
台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左）、教練周台英（中）等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在記者會開始前，向各界鞠躬道歉。記者胡經周／攝影

台灣師範大學學生會肯定校方提供諮商資源、成立研究參與者保護中心等，但對於校方解釋對周台英處分的落差，來自學倫報告尚未完成，學生會認為是校方推卸之詞。

今天記者會上，台師大副校長陳焜銘說，當時已依照校園霸凌罰治準則啟動調查，今年四月完成調查報告，霸凌案成立並建議學校解聘，且兩年內不得聘任教師，委員會依照相關行政程序送再教評會審議。也立即對學生起動專案輔導，協助媒合校外心理諮商資源，隨事件發展，本週已擴大輔導計畫，並於學務處網站公布霸凌輔導專案說明。

但日前台師大遭批教評會輕縱涉事教練周台英，僅給予五個行政懲處，遭教育部退回重審。對此，台師大副校長印永翔表示，台師大會於二週內完成所有審議，今天下午已先重啟，目前也有愈來愈多事證，教評會會做相應處置，對於日前教評會違背社會期待則深感抱歉。

台師大學生會聲明，肯定學校、教育部成立單一窗口，提供法律及諮商資源，並成立研究參與者保護中心，撰擬運動員心理健康安全管理規範，深化實際查核、保護受試者的功能;同時也肯定陳忠慶教授將有違學倫的論文自行撤稿。

但對於教評會推翻霸凌防制委員會報告的解聘建議，學生會認為，校方解釋處分落差來自學倫報告尚未作成，實為推卸之詞。而自事件爆發至今已233天，仍有受試者費用未退，也未釐清帳目不清疑義，學生會也深表遺憾。

台師大學生會建議，學校應即刻研議更完善的受害者保護機制、危機處理機制，避免本案多次誤發聲明、聲明與事實不符的情況再發生。

論文 教育部 教練 抽血 周台英 台師大

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