【重磅快評】遲到的道歉 周台英的眼淚能撫平傷痕？

台師大「抽血換學分」震撼國人，爭議延燒半年，教練周台英避重就輕、學校一度集體掩護，若非輿論炸鍋、北檢介入，今天會看到周台英與台師大的道歉大會嗎？這個道歉足足遲到了半年，有學生因休學遭家人誤解，留下終身遺憾；周台英今天的眼淚能撫平傷痕、換回真相嗎？

周台英去年遭踢爆要求選手配合研究計畫抽血，自2017年起獲得國科會2693萬多元補助，並威脅學生不配合就扣學分，直到吹哨學生簡奇陞勇敢出面發聲，冰山下的真相才浮出水面。

媒體也披露，還有一名花蓮女學生，曾是父親心中的驕傲，卻因受不了抽血而休學，自此與家人產生心結，父親後來意外離世，讓她遺憾想問已經過世的爸爸：「我不在師大了，還能當你驕傲的女兒嗎？如果當時你知道我被欺負了，會不會幫我出口氣呢？現在還會對我感到失望嗎？」

教育部調查已認定周台英涉「具威脅性的不當言語與行為」，北檢也主動以「他字案」偵辦，將她列為被告。教育部更宣布啟動7項行動、召開霸凌審議委員會，要求台師大教評會2周內提出適法處置。

面對波濤洶湧的爭議，周台英日前受訪時仍說，雖承認過程有瑕疵、方式不當，也願意接受懲處，但擴大成她要傷害學生或霸凌學生，「真的太過沉重。」周台英也說，她的人生除了足球，還是足球，這件事打破她對人的信任和認知，當她覺得對學生很用心且全心全意時，卻發生這樣的事。

周台英帶有前提式的「反省」，簡奇陞說，台師大女足案不是單一事件，她的初衷不是想撻伐這個圈子，而正是因為愛這個圈子，想讓這個圈子變得更好，受害學生只希望獲得真誠的道歉。

近日曝光的錄音檔是壓倒駱駝的最後一根稻草，周台英怒罵學生，「妳白老鼠，浪費妳的時間，浪費妳的時光，我是剝削妳們還是怎樣？」簡奇陞回說，「我做實驗的時候也很認真」，周台英拉高分貝接連怒斥：「很認真寫妳的感想？很認真寫IG？」「我真的是太好意了，要不然妳大三、大一、大二的時候就應該要退學了」。簡奇陞說，她只錄音一次就命中，因為周台英的態度是常態。

台師大一級主管今天首度舉行記者會回應外界疑慮。當事人周台英淚灑現場、哽咽鞠躬表示，對女足事件、女足影響感到非常抱歉，「絕對是我的錯，請接受我的道歉。」她言語不夠嚴謹，造成球員與學校心中的壓力，非常抱歉，希望學生原諒。

至於外界質疑抽血、經費等爭議，周台英稱檢調偵查中，她不便多說，隨即離開會場，留下許多問號。周台英今天的低調，對比錄音帶的強勢，簡直是天壤之別，若非社會壓力升高，是否還有這場集體道歉大會？

信任需要多年積累、校譽更是百年品牌，台師大是多少學生心目中的第一志願，校方聲譽卻可能因為抽血爭議毀於一旦；教授、教練都是年輕學子的學習楷模，菁英思維卻讓大人不肯低頭面對錯誤，周台英和台師大錯過多次檢討反省的機會。

有些傷害可以癒合，有些遺憾卻終生難解，這場遲到的道歉，社會仍在等一個答案。

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