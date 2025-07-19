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避重就輕？石明謹列台師大抽血案記者會「10重點」 網酸：立意良善

聯合新聞網／ 綜合報導
國立台灣師範大學女足隊抽血爭議，校方下午舉行記者會。校長吳正己(右七)、教練周台英(右三)與研究計畫主持人陳忠慶教授等人鞠躬道歉。記者林伯東／攝影
國立台灣師範大學女足隊抽血爭議，校方下午舉行記者會。校長吳正己(右七)、教練周台英(右三)與研究計畫主持人陳忠慶教授等人鞠躬道歉。記者林伯東／攝影

國立台灣師範大學女足隊爆發被迫抽血換學分爭議，校長吳正己、教練周台英、計畫主持人教授陳忠慶等人皆出席記者會，周在記者會上哽咽道歉「教練對不起妳們，希望妳們能夠原諒教練」。台灣足球發展協會理事長石明謹統整「記者會10重點」，網友一看紛紛直呼台師大「避重就輕」，對於校方記者會所言更大酸「都是為你好」、「立意良善」。

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台師大女足抽血案鬧得滿城風雨，今（19）日下午校方首度開記者會向外界說明案情。計畫主持人陳忠慶表示，執行國科會計畫的第一年因出國研究不在台灣，沒有注意細節，「再次跟大家致歉」，但已寫信跟期刊單位要求撤稿。

針對遭控訴一日數次抽血，陳忠慶澄清「絕對沒有一天抽3次，是一天抽1次」；此外，陳提到，女足血液樣本則因進入司法調查遭扣押，不再多做回應，但會全力配合檢調。

教練周台英今日也首度現身，她在記者會上向學生鞠躬道歉，哽咽說道「教練對不起妳們，沒有把教練的職位做好，也希望妳們能夠原諒教練」。

針對台師大抽血案記者會，石明謹在臉書列出10大重點，另外石也指出，影響學生權益的記者會卻無法讓台師大學生入場。

1.向所有學生道歉，本意都是為了學生好。

2.抽血從民國108年就開始，不單單只有國科會計劃。

3.抽血前沒有請受試者簽同意書，主持人（陳忠慶）忙著出國且不熟悉規定。

4.受試者費用沒有給，會盡快想辦法給付。

5.確實有非醫療人員進行抽血工作。

6.沒有連續14天抽3管血，是抽一次血跟扎針8次。

7.有3個研究案會申請從國際期刊下架。

8.霸凌審議委員會確認教練有霸凌行為。

9.有的案子根本沒有通過IRB審查，有些現在發現違規要撤銷。

10.研究數據已經銷毀了。

「台師大抽血案記者會整理包」曝光後，網友紛紛回應，「都是為你好啊」、「立意良善」、「避重就輕，剛好都一直在出國？即使出國還是可以收mail吧」、「該避重就輕的地方，一定把文字遊戲做到滿呢」、「為什麼學生不能入場，不是要向學生道歉？主角沒到，跟誰道歉？真虛假」。

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