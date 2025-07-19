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台師大校長、周台英鞠躬致歉 人本基金會質疑：學倫爭議仍未說清

聯合報／ 記者葉冠妤許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學女足隊抽血爭議，校方下午舉行記者會道歉。校長吳正己(左一)、教練周台英(右三)與研究計畫主持人陳忠慶教授，對外說明整起事件始末。記者林伯東／攝影
國立台灣師範大學女足隊抽血爭議，校方下午舉行記者會道歉。校長吳正己(左一)、教練周台英(右三)與研究計畫主持人陳忠慶教授，對外說明整起事件始末。記者林伯東／攝影

台灣師範大學女足隊抽血爭議延燒，台師大校長吳正己今下午協同女足教練周台英、計畫主持人陳忠慶出面致歉、說明事件始末。對此，人本基金會執行長馮喬蘭質疑，這是去年十一至今，校方、周台英本人直接、明確道歉，並承認錯誤，但並未足夠深刻檢討，學倫會、教評會仍未說明疑點。

馮喬蘭先是轉達吹哨者簡奇陞個人聲明，今天記者會上教練周台英、台師大校方已經道歉，她將不再接受任何新聞媒體採訪、政論節目錄影，「我的目的達到了，我想要的有了」，接下來就是交給大家，她往後只會接受深度專訪、學校演講或公益活動等，「我身為受害者角色，要下台一鞠躬」希望透過這次歷程的爬梳與檢視，讓體育文化與制度有所改變，讓體育界變得更好。

針對稍早的師大記者會，馮喬蘭說，這已經是去年十一月至今，台師大校方、周台英教練本人、陳忠慶教授直接、明確地道歉、承認錯誤。但在這些道歉當中，隱含能聽到個人期望，包括周教練期望女足隊員一定要原諒她，也表達想繼續從事足球，校方則希望大家給予校方學術倫理機會與空間，讓師大持續做相關研究。這樣的道歉存在，但是否充分讓人感覺到深刻反省跟檢討？

她進一步質疑，到目前為止，校方仍未具體說明清楚為何當時教評會會把懲處改為五項行政決議，推翻霸凌調查報告解聘兩年的建議，事實上，如果只是五項行政決議是可以不用送教育部備審的，只有解聘、停聘才會送教育部。

她批評，不只教評會未充分解釋為何推翻霸凌委員會的解聘建議，學倫會也沒解釋去年就已經展開調查，卻沒有即時追查更早之前所有受害狀況，為什麼報告當中出現受訪名單、上頭計畫名單跟受試名單不符，學倫會並沒有進一步了解、調查。學倫會態度就是有一件事發生，有決議出來，就彷彿可以結束，跟大家交代，卻沒有深刻檢視、主動讓事件能更明白，如何更保護學生、更維護學術尊嚴。

馮喬蘭說，十一月至今，校方把事件處理成越滾越大、學生求助無門，就算今天記者會上說師大要成立受試者保護中心、成立申訴專線，但學生為什麼要信任學校？對學生而言，學校是站在加害者那一邊，把學生推出去，校方要如何恢復學生對學校的信心。

她認為，師大不要以為透過這些就能恢復校譽，要先恢復自己名譽，才有資格成立受試者保護中心。

馮喬蘭說，教育部承諾要成立的跨單位獨立調查小組極為重要，因為師大沒資格、沒能力自己做調查，從十一月至今，就是因為相關部會只審視師大做的報告，才讓事件延燒至此，因此必須由專案獨立調查小組徹查教評會、學倫會，以及校方為何包庇周台英，才能做後續處理。教育部也承諾專案輔導小組也很重要，建議先從體育學院開始做專案輔導，讓文化有所改變。

馮喬蘭仍肯定台師大校方今天站出來鞠躬道歉，表示校方知道要接受外界檢視、需要從外檢視來重建文化，也必須更深刻意識到師生權利關係，尤其是體育界的師生權利關係。

對於師大下午將召開教評會，馮喬蘭說，人本已經協助學生提陳情到教育部，原來設想是希望教育部召開專審會來處理周台英解聘問題。今天師大召開教評會，就人本立場，認為周台英已經沒有資格擔任教職，那些謾罵、脅迫程度已構成終身解聘。

教育部 教練 抽血 周台英 台師大

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