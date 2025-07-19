台師大女足抽血換學分！教練周台英道歉 吹哨者簡奇陞：目的已達到
國立台灣師範大學今首度召開記者會回應女足抽血事件，計畫主持人陳忠慶、教練周台英於會上數度鞠躬致歉，該案吹哨人、學生簡奇陞稍早透過人本教育基金會發出聲明，「我的目的達到了，我想要的有了。」身為受害者將下台一鞠躬，要先關機休息。
簡奇陞日前受訪時表示，周教練過去曾是國腳，「她過去的努力我們不會抹滅，那是她應得的。」學生要的是就事論事，做錯事則依法行事、道歉即可，學生只是想要一句誠摯的道歉，只要周師願意釋出善意道歉，絕對會接受。
今天周台英、陳忠慶多次鞠躬道歉，會後人本教育基金會執行長馮喬蘭代轉達簡奇陞個人聲明：今天記者會上教練周台英、台師大校方已經道歉，將不再接受任何新聞媒體採訪、政論節目錄影，「我的目的達到了，我想要的有了」，接下來就交給大家。
簡奇陞表示，往後只會接受深度專訪、學校演講或公益活動等，「我身為受害者角色，要下台一鞠躬」希望透過這次歷程的爬梳與檢視，讓體育文化與制度有所改變，讓體育界變得更好。
簡奇陞也回應媒體，記者會沒去也沒看，因為風雨太大，「我真的能量用光光，再下去要死翹翹了，今天先去充電一下，充好了再來看記者會，再來跟人本還有立委聯繫，再來回答大家的問題。」
簡奇陞指出，「如果他們承認錯誤，那才代表我們真的有受傷，驗傷報告出來了，那我們有才可以去治療。」她也說明，謝謝媒體的支持，「真的是我的乾爹乾媽。」先休息關機。
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