台師大女足抽血換學分 校方調查計畫證實「108年起違規抽血」

國立台灣師範大學近日爆發女足抽血爭議，台師大一級主管今天首度召開記者會回應外界疑慮。台師大研究倫理審查委員會主任委員陳學志表示，學校調查推至108年後所有陳忠慶、周台英執行的相關計畫，發現108至110年間，確實有非醫護資格人員執行抽血。

陳學志說明，本次出問題，是因為計畫共同主持人未說明她就是研究參與者的教練，導致無法判斷權力關係不對等，「不然這案審核不會通過。」後來實地查核發現就立即要求終止，也要求其他計畫程序停止。

他指出，已訪問完國科會精準計畫的參與者，也做出決議，該計畫嚴重違背學術倫理，決議主持人立即中止計劃、不得使用研究資料。

陳學志也說，該案計畫包含四個不同學校，教授各自向學校ＩＲＢ申請，但精準計畫沒有連續14天抽血2次，確實有最多連續15天、8天等規劃，學校調查推至108年以後所有陳忠慶、周台英執行的相關計畫，發現108至110年間，確實有非醫護資格人員執行抽血，主因為醫護人員有時沒辦法到場，所以周便請學長代為抽血。

另外，陳學志談到，109至110年，女足抽血研究未送研究倫理委員會審核，但該案沒有申請國科會經費、也沒有送計劃申請書，是否有編列採血經費，需再請周師提供資料並由學校審查。

又對侵占經費的質疑，陳學志也澄清，國科會案子本來就有抽血，也有抽血預算，學生都有領據。他解釋，是因為陳忠慶第一年出國，實地查核才發現研究者參與費沒有給，發現後就立即補發，等於是延後一年補發。

陳學志也說，未來會加強查核頻率、一改ＳＯＰ，以後要使用校隊資料，都需要送學校審核；再者為了強化保護參與者的決心，已經請校方成立研究參與者保護研究中心，以ＩＲＢ統合管理人監督研究參與者保護業務，此通常是醫學院才有的規格，但台師大是第一個開創者，希望展現保護研究者的決心。

校長吳正己則表示，學校會回應社會、各部會期許，台師大也虛心接受，又台師大科研絕大多數仍十分認真、實際執行。希望社會能給台師大機會，不因此影響到其他計畫執行，往後會確實把關研究倫理、審核、追蹤。

又國科會之前表示研議重罰台師大、不排除停權。研究發展處研發長許瑛玿則回應，台師大會於一個月內提交報告，決定相關人員懲處，但台師大還是有很多認真的教師，希望維持學術發展能量，盼國科會支持。

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