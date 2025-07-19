台師大女足隊抽血案 周台英向女足隊員鞠躬道歉

針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己率校方高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在記者會開始前，全體向各界鞠躬道歉，周台英也數次鞠躬並表示，「我今天這樣出來其實就是希望給我有一個機會，在大家的面前跟你們說，教練對不起你們」。
周台英表示，當初會做這項計畫為女足隊員經常受傷，想利用運動科學解決問題，初衷就是要幫助她們進步，但造成球員的傷害是始料未及，並強調「我一生只有足球」。
國立台灣師範大學女足隊抽血爭議舉國譁然，涉嫌霸凌的教練周台英神隱至今，受害學生不滿周台英不認霸凌、不肯道歉，吹哨者簡奇陞...
國立台灣師範大學今首度針對女足抽血案召開記者會說明，計畫主持人陳忠慶表示，執行國科會計畫的第一年出國研究不在台灣，沒有去...
國立台灣師範大學近日爆發女足抽血爭議，台師大一級主管今天首度召開記者會回應外界疑慮。教練周台英哽咽表示，對女足事件、女足...
國立台灣師範大學近日爆發女足抽血爭議，事發多日，台師大校長吳正己於今日率多名一級主管與涉事教練周台英、計畫主持人陳忠慶召...
台師大女足隊抽血爭議延燒，校長吳正己今率多名一級主管與教練與計畫主持人陳忠慶開記者會鞠躬道歉。北市聯醫一名婦幼科醫師也參...
國立台灣師範大學近日爆發女足抽血爭議，事發多日，師大預計今天下午首度召開記者會。而該案吹哨者學生簡奇陞昨天發生車禍，她今...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言