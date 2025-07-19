台師大女足隊抽血案 周台英向女足隊員鞠躬道歉

針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己率校方高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在記者會開始前，全體向各界鞠躬道歉，周台英也數次鞠躬並表示，「我今天這樣出來其實就是希望給我有一個機會，在大家的面前跟你們說，教練對不起你們」。

周台英表示，當初會做這項計畫為女足隊員經常受傷，想利用運動科學解決問題，初衷就是要幫助她們進步，但造成球員的傷害是始料未及，並強調「我一生只有足球」。 針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）等人舉行記者會，周台英數次鞠躬並表示，當初會做這項計畫為女足隊員經常受傷，想利用運動科學解決問題，初衷就是要幫助她們進步，但造成球員的傷害是始料未及，並強調「我一生只有足球」。記者胡經周／攝影 針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己率校方高層與計畫主持人陳忠慶（右二）、教練周台英（中）等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在記者會開始前，全體向各界鞠躬道歉。記者胡經周／攝影 針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己（左一）率校方高層與計畫主持人陳忠慶（右三）、教練周台英（右二）等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在記者會開始前，全體向各界鞠躬道歉。記者胡經周／攝影 針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左）、教練周台英（中）等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在記者會開始前，全體向各界鞠躬道歉。記者胡經周／攝影

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