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婦產科醫師捲台師大女足抽血案 北市聯醫調查結果曝光
台師大女足隊抽血爭議延燒，校長吳正己今率多名一級主管與教練與計畫主持人陳忠慶開記者會鞠躬道歉。北市聯醫一名婦幼科醫師也參與相關計畫，院方今回應，經調查，該醫師並無實際介入研究設計、資料收集或執行工作。
國科會4年期「精準運動科學研究專案計畫2.0」研究計畫，台師大以「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」取得總經費約2600萬元，該計畫旗下再分出4個子計畫。陳忠慶擔任子計畫之一「女性足球比賽之運動表現策略」主持人，協同主持人包含周台英、北市聯醫仁愛院區婦產科主任林姿吟等人。
仁愛院區表示，該醫師因其專業背景可提供該研究團隊意見，列名協同主持人，她參與性質為提供領域相關的專業建議。經調查，該醫師並無實際介入研究設計、資料收集或執行工作；迄今，該醫師尚未提供任何形式的諮詢服務或進一步協作。
仁愛院區說，對於所屬醫師參與外部研究計畫，均要求其遵守相關法規與倫理規範，並秉持公開透明原則審慎處理，以確保專業行為合乎社會期待與機構責任。
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