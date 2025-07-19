台師大抽血案 陳忠慶要求撤稿、周台英認無照抽血「初心是希望進步」

國立台灣師範大學今首度針對女足抽血案召開記者會說明，計畫主持人陳忠慶表示，執行國科會計畫的第一年出國研究不在台灣，沒有去注意到細節，「再次跟大家致歉。」但已寫信跟期刊單位要求撤稿，但因為國外時差，且共同作者尚未函覆確認，會盡量通知。

但陳忠慶也表示，去年十一月ＲＥＣ到校查核時便指出執行上的缺失，當時就根據規範已把相關研究資料銷毀。但精準計畫採血是委託合格、有護理師執照者，日前司法已經啟動調查並查扣女足的血液樣本，因此不再多做回應，但會全力配合檢調。

陳忠慶也說，精準計畫有九個時間點，「但沒有一天抽三次，是一天一次。」靜脈抽血8至10ＣＣ，足球模擬比賽前則是每隔15分鐘做一次指尖採血，每次不到0.02CC，一場比賽不到1CC，但當時確實有缺失、沒有寫在研究計畫上。

又媒體問到，吹哨人簡生並未出現在受試者的名單上，陳忠慶則表示，這幾天再度核對紀錄，簡生去年確實有做四次測驗、抽血一次，會按照ＲＥＣ規定進度辦理受試者規劃。

周台英則談到，由於女足隊隊員不多又常受傷，所以想透過預科解決，因而有了上述的計畫，「初心是希望他們進步。」但對傷害是始料未及，非常抱歉；選手休學是個人原因，但也沒有即時顧慮到、感受到，轉學離開球隊教練也要深深檢討。

周台英也坦承，當時是委託沒有執照者來抽血，非常抱歉。有關於經費使用問題已進入調查，不能多說，但會全力配合。至於學生的父親離世，也願意去學生家裡造訪。

但周台英強調，從事足球好幾年，只是想發揮一點餘力，「我的一生只有足球。」

商品推薦