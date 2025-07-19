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周台英哽咽致歉「教練對不起你們」 計畫主持人陳忠慶三度鞠躬
國立台灣師範大學近日爆發女足抽血爭議，台師大一級主管今天首度召開記者會回應外界疑慮。教練周台英哽咽表示，對女足事件、女足影響感到非常抱歉，「我沒有這樣的心情、感覺，絕對是我的錯，請接受我的道歉。」以及言語不夠嚴謹，造成球員與學校心中的壓力，非常抱歉。
周台英過程中二度鞠躬，她表示，出來是希望給我一個機會，跟大家說「教練對不起你們，沒有做好職務。」希望學生原諒教練。
周台英也說，過去外界對自己的認識，「但這不足以是我傷害的理由。」教練證對我來說ＯＫ的，但喜歡這個項目，也會繼續從事足球運動。
計畫主持人陳忠慶也三度鞠躬，他說明，很抱歉當時執行計畫時主要是想要幫助選手，無論是在運動傷害預防或其他項目，但過程中確實有缺失、思考不周，對選手家長的傷害，以及造成學校社會不安，鄭重跟球員學校家長道歉。
陳忠慶也表示，執行國科會計畫的第一年出國研究不在，沒有去注意到細節，「再次跟大家致歉。」但已經寫信跟期刊單位要求撤稿，但因為國外時差，且共同作者尚未函覆確認，會盡量通知。
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