周台英道歉了！台師大女足抽血案神隱多日 校長率一級主管鞠躬致歉

國立台灣師範大學近日爆發女足抽血爭議，事發多日，台師大校長吳正己於今日率多名一級主管與涉事教練周台英、計畫主持人陳忠慶召開記者會，記者會開場便向社會鞠躬，為連日來的紛爭致歉。

台師大校長吳正己表示，今天帶著沈重的心情回應女足事件，我要向受害的女足球員、家人表達最深最深的歉意，教練管理不當，以及研究計畫進行缺失、學校行政管理機制問題，讓球員受到傷害、受到委屈，非常抱歉，也給社會打中帶來困擾。希望老師面對缺失，誠心道歉

該案源頭研究案為國科會自2018年11月起，推動執行「精準運動科學研究專案計畫」，2023年起延續推出「國科會精準運科研究計畫2.0」。2.0計畫以四年為期，台師大則以「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」取得總經費約2600萬，該計畫旗下再分出四個子計畫，陳忠慶擔任子計畫之一「女性足球比賽之運動表現策略」主持人，周台英則為協同主持人。

但根據台師大研究倫理委員會調查報告指出，該子計畫審查內容與實際執行計畫不相符，且周台英身兼受試學生老師與球隊教練，依規定不能擔任計畫主持人，但送審時並未揭露。

又報告也指出，該研究團隊並未讓受試學生於事前知情、同意，甚至未清楚敘明試驗需採血，並於事後才將同意書補發給受試學生。

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