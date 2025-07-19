台師大抽血案吹哨者出車禍 簡奇陞報平安：我沒事

國立台灣師範大學近日爆發女足抽血爭議，事發多日，師大預計今天下午首度召開記者會。而該案吹哨者學生簡奇陞昨天發生車禍，她今天表示，當時忘記轉彎、煞車較快，在人孔蓋上「犁田」自摔，沒有什麼傷口、流血。

簡奇陞也表示，車子本來就很破，也看不太出來哪個是摔倒後留下的痕跡，又「自摔應該沒什麼好報警的吧？」於是自己把車扶起後就離去，「很丟臉吧。」

又台師大預計今天下午，將由校長吳正己協同教練周台英、計畫主持人陳忠慶與多名一級主管召開記者會，預料將向各界道歉並說明事件始末。

簡奇陞也表示，「我沒事」，但本來下午就有自己的行程，因此不會出席記者會，感謝各界關心。

該案源頭研究案為國科會自2018年11月起，推動執行「精準運動科學研究專案計畫」，2023年起延續推出「國科會精準運科研究計畫2.0」。2.0計畫以四年為期，台師大則以「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」取得總經費約2600萬，該計畫旗下在分出四個子計畫，陳忠慶擔任子計畫之一「女性足球比賽之運動表現策略」主持人，周台英則為協同主持人。

但根據台師大研究倫理調查報告指出，該子計畫審查內容與實際執行計畫不相符，且周台英身兼受試學生老師與球隊教練，依規定不能擔任計畫主持人，但送審時並未揭露。

又報告也指出，該研究團隊並未讓受試學生於事前知情、同意，甚至未清楚敘明試驗需採血，並於事後才將同意書補發給受試學生。上述疑點將於稍晚記者會上再續說明。

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