快訊

現在快衝！Switch 2體驗會在大巨蛋 免費入場還能見瑪利歐、耀西一面

薇帕颱風環流進逼 台北市文山、中正區已出現8級陣風

中職／賽前憾事！「魔鷹」妻子搭機來台突然過世 退出明星賽

台師大抽血案吹哨者出車禍 簡奇陞報平安：我沒事

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大女足學生遭不當抽血爭議，圖為吹哨者簡奇陞（中）日前赴教育部開會討論。本報資料照片
台師大女足學生遭不當抽血爭議，圖為吹哨者簡奇陞（中）日前赴教育部開會討論。本報資料照片

國立台灣師範大學近日爆發女足抽血爭議，事發多日，師大預計今天下午首度召開記者會。而該案吹哨者學生簡奇陞昨天發生車禍，她今天表示，當時忘記轉彎、煞車較快，在人孔蓋上「犁田」自摔，沒有什麼傷口、流血。

簡奇陞也表示，車子本來就很破，也看不太出來哪個是摔倒後留下的痕跡，又「自摔應該沒什麼好報警的吧？」於是自己把車扶起後就離去，「很丟臉吧。」

台師大預計今天下午，將由校長吳正己協同教練周台英、計畫主持人陳忠慶與多名一級主管召開記者會，預料將向各界道歉並說明事件始末。

簡奇陞也表示，「我沒事」，但本來下午就有自己的行程，因此不會出席記者會，感謝各界關心。

該案源頭研究案為國科會自2018年11月起，推動執行「精準運動科學研究專案計畫」，2023年起延續推出「國科會精準運科研究計畫2.0」。2.0計畫以四年為期，台師大則以「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」取得總經費約2600萬，該計畫旗下在分出四個子計畫，陳忠慶擔任子計畫之一「女性足球比賽之運動表現策略」主持人，周台英則為協同主持人。

但根據台師大研究倫理調查報告指出，該子計畫審查內容與實際執行計畫不相符，且周台英身兼受試學生老師與球隊教練，依規定不能擔任計畫主持人，但送審時並未揭露。

又報告也指出，該研究團隊並未讓受試學生於事前知情、同意，甚至未清楚敘明試驗需採血，並於事後才將同意書補發給受試學生。上述疑點將於稍晚記者會上再續說明。

車禍 教練 抽血 台師大

延伸閱讀

台師大「抽血換學分」 北檢最快下周約談周台英…傳「吹哨者」作證

台師大抽血案 蘇一峰驚呼殘忍沒人權：比白老鼠還不如

直播／台師大抽血案校長主持記者會 周台英、陳忠慶出面說明

抽血霸凌案論文曝光 學者驚呼「很誇張」：這已經是世界級的醜聞了

相關新聞

直播／台師大抽血案校長主持記者會 周台英、陳忠慶出面說明

國立台灣師範大學女足隊抽血爭議舉國譁然，涉嫌霸凌的教練周台英神隱至今，受害學生不滿周台英不認霸凌、不肯道歉，吹哨者簡奇陞...

台師大「抽血換學分」 北檢最快下周約談周台英…傳「吹哨者」作證

台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒，台北地檢署認為教練周台英涉及強制、侵占等罪，為保全證據，17日前往台師大扣押尚在保存...

抽血霸凌案論文曝光 學者驚呼「很誇張」：這已經是世界級的醜聞了

台師大女足隊抽血霸凌案，教練周台英為研究計畫，涉嫌強迫隊員抽血受試，至少3名學生身心受創休學，引起各界討論。中央大學中文...

台師大抽血案吹哨者出車禍 簡奇陞報平安：我沒事

國立台灣師範大學近日爆發女足抽血爭議，事發多日，師大預計今天下午首度召開記者會。而該案吹哨者學生簡奇陞昨天發生車禍，她今...

質疑靠「血資料」取得博士學位 蘇一峰：台師大敢查辦到底嗎？

台灣師範大學女足隊抽血霸凌案，舉國譁然，北檢偵辦中，學校下午將開記者會對外說明，涉嫌強迫學生配合「檢測」抽血的教練周台英...

台師大抽血案 蘇一峰驚呼殘忍沒人權：比白老鼠還不如

台灣師範大學抽血案，多名「白老鼠」受害學生指控教練周台英涉嫌強迫抽血，甚至以學分、退學威脅。對此，北市聯合醫院陽明院區胸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。