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台師大「抽血換學分」 北檢最快下周約談周台英…傳「吹哨者」作證

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台師大女足隊教練周台英16日坦承實驗過程有瑕疵，已深切反省。（翻攝自央廣YT）
台師大女足隊教練周台英16日坦承實驗過程有瑕疵，已深切反省。（翻攝自央廣YT）

台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒，台北地檢署認為教練周台英涉及強制、侵占等罪，為保全證據，17日前往台師大扣押尚在保存中的血液檢體、要求學校不得更動現存相關文件、電磁紀錄以及採樣檢體，如違反將究責；檢方目前正在分析、釐清手上資料，預計最快下周一約談周台英到案。

據了解，針對台師大女足隊疑涉不當抽血及研究經費流向爭議，檢調為釐清案情，已鎖定研究主持人陳忠慶教授、女足教練周台英等相關人員，最快下周陸續約談到案；另外，也將傳喚「吹哨者」簡奇陞等女足隊受害者作證，同步釐清抽血過程中，疑似由非醫事人員施打針劑，恐違反醫師法等案情。

國立台灣師範大學女足隊抽血爭議舉國譁然，涉嫌霸凌的教練周台英神隱，受害學生不滿周台英不認霸凌、不肯道歉，吹哨者簡奇陞也多次強調如果周台英誠摯道歉，絕對會接受，校方終於將在今天下午3點召開記者會，周台英等案件相關人將出席。

教育部已就此案重罰台師大110萬元，周台英、計畫主持人教授陳忠慶各50萬，教育部並和受害學生達成共識，包括由教育部組成跨部會調查小組，重新審視台師大IRB違反研究倫理裁罰額度、追究台師大行政疏失等，相關事證也會送到體育署，台師大女足隊周台英最重恐遭撤銷教練證。

台師大今天將召開記者會，對外說明此事件的處理進度，除了周台英、陳忠慶，校長吳正己、副校長印永翔、副校長陳焜銘、研究倫理審查委員會主任委員陳學志、運動與休閒學院長王鶴森、運動競技系主任鄭景峰都將出席。

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