質疑靠「血資料」取得博士學位 蘇一峰：台師大敢查辦到底嗎？

台灣師範大學女足隊抽血霸凌案，舉國譁然，北檢偵辦中，學校下午將開記者會對外說明，涉嫌強迫學生配合「檢測」抽血的教練周台英，也將出席。

「我看起來，台師大根本沒有用力查下去」，醫師蘇一峰今天在臉書質疑，「周台英靠脅迫學生當血牛的研究資料，弄到了台師大的博士學位，弄到了台師大教授級專業人員」，這些違法又違反倫理道德取得的學生資訊，根本不能拿來發表國際期刊，也不能當畢業論文，不能靠這些「血資料」取得教職。

蘇一峰說，這些資料也不能當國科會的研究資料報告，研究案應該要退回經費。「台師大敢查下去、辦到底嗎？」他還問，「博士學位要繼續保留嗎？」

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