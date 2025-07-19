台師大抽血案 蘇一峰驚呼殘忍沒人權：比白老鼠還不如
台灣師範大學抽血案，多名「白老鼠」受害學生指控教練周台英涉嫌強迫抽血，甚至以學分、退學威脅。對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，做實驗還要學生，一邊激烈運動，自己手指針刺取血，取血高達8次？「比實驗室的老鼠還不如的研究方式」。
蘇一峰表示，一邊激烈運動，一邊還要手指針刺取血，「過程不只殘忍，沒有人權」。指尖針刺容易引發血管迷走反射，產生低血壓，這時候還搭配強烈運動，可能昏厥昏倒。「實驗室小老鼠這樣搞，我們還會怕弄死小老鼠，結果人類我們這樣實驗」。
多名受害者在Threads公布手臂的針孔照片、影片，其中1名受害者表示，抽了4年，她的右手被反覆抽的位置至今都還有痕跡，「還有人想說這不是真的，我也希望這不是真的」。這是針孔反覆進出同一個位置留下的，想想看，針很細，這要被反覆抽幾次才能有這個寬度？台師大留給她的回憶。
其他網友看了影片直呼太扯，「好誇張，我捐血那麼多次沒有一次被插成這樣的」、「天啊，都亂戳耶，而且幫你們抽血的人沒帶手套，消毒也沒有到位」、「根本在沒血管的地方亂戳耶，真正有扎進血管的抽血針其實沒有那麼痛的」、「根本就亂戳一通，這走在路上會被警察關切吧」、「真的是太可怕了，而且針孔都要連成一條線了」、「真不敢相信這些教授老師理直氣壯對學生做這種事」。
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