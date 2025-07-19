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終於出來面對！台師大下午3時記者會大陣仗 周台英將現身

聯合報／ 記者許維寧葉冠妤／台北即時報導
台師大抽血案舉國關注。本報資料照片
台師大抽血案舉國關注。本報資料照片

國立台灣師範大學女足隊抽血爭議舉國譁然，涉嫌霸凌的教練周台英神隱至今，受害學生不滿周台英不認霸凌、不肯道歉，吹哨者簡奇陞也多次強調如果周台英誠摯道歉，絕對會接受。終於校方將於今天下午3時在學校召開記者會，周台英等案件相關人將會出席。

台師大抽血案，受害學者指控周台英以學分、退學威脅，強迫學生配合研究計畫抽血，已知至少3名學生身心受創休學。此案不只民怨沸騰，行政院長卓榮泰也動怒，台北地檢署主動偵辦並已扣押、留存血液檢體等物件，不排除將約談周台英等相關人到案說明。

教育部已就此案重罰台師大110萬元，周台英、計畫主持人教授陳忠慶各50萬，教育部並和受害學生達成共識，包括由教育部組成跨部會調查小組，重新審視台師大IRB違反研究倫理裁罰額度、追究台師大行政疏失等，相關事證也會送到體育署，台師大女足隊周台英最重恐遭撤銷教練證。

台師大今天將召開記者會，對外說明此事件的處理進度，除了周台英、陳忠慶，校長吳正己、副校長印永翔、副校長陳焜銘、研究倫理審查委員會主任委員陳學志、運動與休閒學院長王鶴森、運動競技系主任鄭景峰都將出席。

教練 抽血 女足隊 周台英 台師大

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