抽血霸凌案論文曝光 學者驚呼「很誇張」：這已經是世界級的醜聞了

台師大女足隊抽血霸凌案，教練周台英為研究計畫，涉嫌強迫隊員抽血受試，至少3名學生身心受創休學，引起各界討論。中央大學中文系助理教授胡川安在臉書表示，如果抽血不符合倫理，而且沒有得到所有受試者的同意，還在脅迫下，也沒有護理人員的抽血，然後又把結果發表在期刊上，這已經是世界級的醜聞了。

「我覺得真的很誇張，這已經是世界級醜聞了」，胡川安表示，周台英和其博士論文指導老師陳忠慶，2023年發表在Journal of Sports Sciences and Medicine 2023 Dec 1;22(4):614–62的論文：“Adequate Interval between Matches in Elite Female Soccer Players”，研究對象為「大學菁英女子足球員」（elite female soccer players），總共13名參與者，平均年齡約21歲，參與者皆來自台灣某大學冠軍足球隊。

是否包含抽血？胡川安表示，是。研究方法中明確記錄：每場模擬比賽（LIST）後，會抽取靜脈血樣檢測下列指標： 肌酸激酶（Creatine Kinase, CK）、心肌肌鈣蛋白 I（Cardiac Troponin I, cTnI）：評估心臟壓力與損傷。 乳酸去氫酶（LDH）：作為細胞損傷的間接指標。

胡川安表示，抽血時間點為每場比賽前、比賽後1小時，最後1場比賽後連續5天每天1次。這些指標用以追蹤運動累積損傷與恢復程度，屬於典型的血液生化分析（blood biomarker analysis）設計。實驗期間為2021年至2023年，歷時18個月，介入設計包含多場模擬比賽與不同間隔時間。

他指出，而且這不只有一個人，相關的還有體育系和運動競技系參與的相關人等。

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