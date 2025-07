抽血霸凌案論文曝光 學者驚呼「很誇張」：這已經是世界級的醜聞了

台師大女足隊抽血霸凌案,教練周台英為研究計畫,涉嫌強迫隊員抽血受試,至少3名學生身心受創休學,引起各界討論。中央大學中文系助理教授胡川安在臉書表示,如果抽血不符合倫理,而且沒有得到所有受試者的同意,還在脅迫下,也沒有護理人員的抽血,然後又把結果發表在期刊上,這已經是世界級的醜聞了。

「我覺得真的很誇張,這已經是世界級醜聞了」,胡川安表示,周台英和其博士論文指導老師陳忠慶,2023年發表在Journal of Sports Sciences and Medicine 2023 Dec 1;22(4):614–62的論文:“Adequate Interval between Matches in Elite Female Soccer Players”,研究對象為「大學菁英女子足球員」(elite female soccer players),總共13名參與者,平均年齡約21歲,參與者皆來自台灣某大學冠軍足球隊。

是否包含抽血?胡川安表示,是。研究方法中明確記錄:每場模擬比賽(LIST)後,會抽取靜脈血樣檢測下列指標: 肌酸激酶(Creatine Kinase, CK)、心肌肌鈣蛋白 I(Cardiac Troponin I, cTnI):評估心臟壓力與損傷。 乳酸去氫酶(LDH):作為細胞損傷的間接指標。

胡川安表示,抽血時間點為每場比賽前、比賽後1小時,最後1場比賽後連續5天每天1次。這些指標用以追蹤運動累積損傷與恢復程度,屬於典型的血液生化分析(blood biomarker analysis)設計。實驗期間為2021年至2023年,歷時18個月,介入設計包含多場模擬比賽與不同間隔時間。

他指出,而且這不只有一個人,相關的還有體育系和運動競技系參與的相關人等。

商品推薦