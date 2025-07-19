聽新聞
0:00 / 0:00

台師大抽血爭議 教部命教評會2周內重審

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

台師大女足隊抽血爭議持續延燒，教育部昨召開校園霸凌事件審議委員會臨時會，認為該案情節重大，已造成學生身心侵害，學校教評會未依調查報告解聘教練周台英，「論理不明」，命台師大教評會二周內另做適法決議。

台師大預計今天下午將協同周台英、計畫主持人陳忠慶、校長吳正己等召開記者會。台師大內部表示，記者會會先說明研究倫理執行狀況，以及相關計畫的執行細節，「而外界要的道歉一定會有。」也會逐一的回應外界近日的質疑。

台師大校園霸凌防制委員會日前審議後，建議涉案教練「予以解聘，二年內不得聘任」，但後續送至系教評會時則推翻建議，僅做出不予晉薪、不得超授鐘點等五項懲處，不包含解聘，引發外界譁然。

儘管台師大日前已表示，教評會將重新審議，並於二周內依法盡快完成相關懲處，不過教育部昨仍召開會議，認定該案已造成學生身心侵害，且達教師法規定的解聘要件。

教育部表示，學校三級教評會未依調查報告解聘周姓教練，論理不明，命教評會於二周內，重新就權勢不對等、對學生身心及受教權侵害程度、行為應受責難程度等逐一釐清檢視，另做適法決議。

教練 台師大

延伸閱讀

校園資訊設備藏漏洞？學生曝「看A漫不會被擋」 議員促建立通報系統

立委籲徹查「血論文」 教育部專案小組處理

教育部：未解聘周台英「論理不明」 命教評會2周內重審

女足抽血案延燒…台師大明首開記者會 教練周台英將出面說明

相關新聞

台師大抽血爭議 教部命教評會2周內重審

台師大女足隊抽血爭議持續延燒，教育部昨召開校園霸凌事件審議委員會臨時會，認為該案情節重大，已造成學生身心侵害，學校教評會...

發文譴責台師大女足案 護師公會憂學生「假性自願」

台師大女足隊員踢爆，該校教授周台英把學生當白老鼠，要求「抽血換學分」，除醫師公會發文譴責，護理師公會全聯會今天也發布聲明...

教育部：未解聘周台英「論理不明」 命教評會2周內重審

國立台灣師範大學女足隊抽血爭議延燒不止，校方預計明日將協同教練周台英、計畫主持人陳忠慶、校長吳正己等召開記者會。教育部晚...

女足抽血案延燒…台師大明首開記者會 教練周台英將出面說明

國立台灣師範大學女足隊抽血爭議延燒不止，涉世教練周台英與校方至今仍未露面。但稍早台師大表示，校長吳正己、教練周台英等人明...

台師大女足拒當白老鼠 教練咆哮「早該退學」音檔曝光

台師大女足隊抽血霸凌案早在2024年底就曝光，直到近日受害學生簡奇陞勇敢站出來指控，才真正引起關注。網友找出民進黨立委陳培瑜2024年11月質詢時公布的50秒錄音檔，內容為女足隊教練周台英疑不滿簡奇陞在IG發「白老鼠」文，竟對簡奇陞大聲咆哮「我是剝削妳們還是怎樣？」、「我真的是太好意了，要不然妳大三、大一、大二的時候就應該要退學了」。

抽血霸凌案 周台英咆哮簡奇陞音檔曝光：我太好意 不然妳大一就該退學

台師大女足隊抽血霸凌案早在去年底就曝光，直到近日受害學生簡奇陞勇敢站出來指控，才真正引起關注。網友找出民進黨立委陳培瑜去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。