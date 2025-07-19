台師大抽血爭議 教部命教評會2周內重審

台師大女足隊抽血爭議持續延燒，教育部昨召開校園霸凌事件審議委員會臨時會，認為該案情節重大，已造成學生身心侵害，學校教評會未依調查報告解聘教練周台英，「論理不明」，命台師大教評會二周內另做適法決議。

台師大預計今天下午將協同周台英、計畫主持人陳忠慶、校長吳正己等召開記者會。台師大內部表示，記者會會先說明研究倫理執行狀況，以及相關計畫的執行細節，「而外界要的道歉一定會有。」也會逐一的回應外界近日的質疑。

台師大校園霸凌防制委員會日前審議後，建議涉案教練「予以解聘，二年內不得聘任」，但後續送至系教評會時則推翻建議，僅做出不予晉薪、不得超授鐘點等五項懲處，不包含解聘，引發外界譁然。

儘管台師大日前已表示，教評會將重新審議，並於二周內依法盡快完成相關懲處，不過教育部昨仍召開會議，認定該案已造成學生身心侵害，且達教師法規定的解聘要件。

教育部表示，學校三級教評會未依調查報告解聘周姓教練，論理不明，命教評會於二周內，重新就權勢不對等、對學生身心及受教權侵害程度、行為應受責難程度等逐一釐清檢視，另做適法決議。

商品推薦