發文譴責台師大女足案 護師公會憂學生「假性自願」
台師大女足隊員踢爆，該校教授周台英把學生當白老鼠，要求「抽血換學分」，除醫師公會發文譴責，護理師公會全聯會今天也發布聲明指出，「校園非法外之地」，此類行為嚴重違反「人體研究法」與研究倫理規則，護理人員在醫療服務過程中，扮演不可取代角色，具合法執業身分、專業訓練與臨床能力者，才是抽血等基本醫療技術保障者。
聲明全文如下：
針對近日某大學教師以「學分要求學生配合研究抽血」乙事，中華民國護理師護士公會全 國聯合會（以下簡稱本會）嚴正譴責及提醒所有護理人員必須遵守法令規定，如下。
1.此類行為嚴重違反《人體研究法》與研究倫理原則，亦侵犯學生作為受試者之自主權與知情同意權，悖離醫療專業標準及相關法令規範，令人遺憾且必須嚴正譴責。
2.由動／靜脈抽血屬侵入性醫療行為及需要專業醫療技術，依法應由具資格醫事人員依照法定程序執行。
3.校園非法外之地，執行抽血人員必須要符合法定資格及辦理執業登記，並向衛生局辦理報備。未經合法登記或無證照從事醫療行為，違反法律規定，可能涉及刑責及民事責任，並嚴重危及受試者權益。在此提醒大家，切勿在未執登或未支援報備的情況下從事護理業務。
4. 拒絕任何形式之強迫參與人體試驗研究，且依法事前申請IRB、與取得受試者(本案為學生)簽署的知情同意書，特別是有師生間存在權力關係，必須特別防範「假性自願」及心理壓力，保障學生自願參與且明確知悉有權隨時退出，且退出不得遭受任何懲罰或不利影響，維護受試者基本人權與尊嚴。
5.守護受試者權益，護理專業不可或缺
無論在臨床或研究環境中，護理專業皆為守護受試者安全、尊嚴與權益不可或缺的重要角色。
護理師公會全聯會重申護理人員在醫療服務過程中扮演不可取代角色，具備合法執業身份、專業訓練與臨床能力，才是抽血等基本醫療技術的保障者。全國各級學校於推動校園健康政策及活動，本會可協助協調相關醫療院所，共同守護學生健康與基本權益。
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