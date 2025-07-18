發文譴責台師大女足案 護師公會憂學生「假性自願」

台師大女足隊員踢爆，該校教授周台英把學生當白老鼠，要求「抽血換學分」，除醫師公會發文譴責，護理師公會全聯會今天也發布聲明指出，「校園非法外之地」，此類行為嚴重違反「人體研究法」與研究倫理規則，護理人員在醫療服務過程中，扮演不可取代角色，具合法執業身分、專業訓練與臨床能力者，才是抽血等基本醫療技術保障者。

聲明全文如下：

1.此類行為嚴重違反《人體研究法》與研究倫理原則，亦侵犯學生作為受試者之自主權與知情同意權，悖離醫療專業標準及相關法令規範，令人遺憾且必須嚴正譴責。

2.由動／靜脈抽血屬侵入性醫療行為及需要專業醫療技術，依法應由具資格醫事人員依照法定程序執行。

3.校園非法外之地，執行抽血人員必須要符合法定資格及辦理執業登記，並向衛生局辦理報備。未經合法登記或無證照從事醫療行為，違反法律規定，可能涉及刑責及民事責任，並嚴重危及受試者權益。在此提醒大家，切勿在未執登或未支援報備的情況下從事護理業務。

4. 拒絕任何形式之強迫參與人體試驗研究，且依法事前申請IRB、與取得受試者(本案為學生)簽署的知情同意書，特別是有師生間存在權力關係，必須特別防範「假性自願」及心理壓力，保障學生自願參與且明確知悉有權隨時退出，且退出不得遭受任何懲罰或不利影響，維護受試者基本人權與尊嚴。

5.守護受試者權益，護理專業不可或缺

無論在臨床或研究環境中，護理專業皆為守護受試者安全、尊嚴與權益不可或缺的重要角色。