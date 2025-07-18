教育部：未解聘周台英「論理不明」 命教評會2周內重審

國立台灣師範大學女足隊抽血爭議延燒不止，校方預計明日將協同教練周台英、計畫主持人陳忠慶、校長吳正己等召開記者會。教育部晚間表示，今天召開「專科以上學校校園霸凌事件審議委員會第1次臨時會議」，認為情節重大，學校教評會未依調查報告解聘周台英，「論理不明」，已命台師大教評會2周內另做適法決議。

台師大女足抽血案引發社會爭議，台師大校園霸凌防制委員會日前審議後，建議處涉案教練「予以解聘，2年內不得聘任」，但後續送至系教評會時則推翻建議，僅做出不予晉薪、不得超授鐘點等5項懲處，不包含解聘，引發外界譁然。

即便台師大日前已表示，教評會將重新審議，並於2週內依法盡快完成相關懲處，但教育部今召開會議，表示該案已造成學生身心侵害，且達教師法規定的解聘要件，學校三級教評會未依調查報告解聘周姓教練，論理不明，命學校教評會於2周內依規定，重新就權勢不對等、對學生身心及受教權侵害程度、行為應受責難程度及行為次數、頻率等逐一釐清檢視，另做適法決議。

教育部也表示，為保障學生申訴權益，教育部昨日已設立單一申訴窗口，並將主動聯繫學生，同時已將聯絡資訊提供人本教育基金會協助轉知陳情學生，確保學生獲得及時且妥適的協助。

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