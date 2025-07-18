女足抽血案延燒…台師大明首開記者會 教練周台英將出面說明

國立台灣師範大學女足隊抽血爭議延燒不止，涉世教練周台英與校方至今仍未露面。但稍早台師大表示，校長吳正己、教練周台英等人明天將於台師大召開記者會，並對外說明事件始末。

台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒，台北地檢署認為周台英涉及強制、侵占等罪，為保全證據，檢調昨天前往台師大扣押尚在保存中的血液檢體、要求學校不得更動現存相關文件、電磁紀錄以及採樣檢體，如違反將究責；檢方並分別向教育部、國科會調取相關資料，不排除近日約談周台英到案。

又教育部近日已針對該案重罰台師大110萬，涉事教練周台英、計畫主持人教授陳忠慶各50萬，但教育部昨日和學生達成七點共識，包括由教育部組成跨部會調查小組，重新審視台師大ＩＲＢ違反研究倫理裁罰額度、追究台師大行政疏失等，相關事證也會送到體育署，台師大女足隊周台英最重恐遭撤銷教練證。

事件吹哨者、學生簡奇陞昨日也表示，學生至今只等周教練一個誠摯的道歉，只要教練願意道歉，學生絕對會接受。據本報了解，吳正己近日與多名國內大學校長赴日參加台日大學校長論壇，事發後吳正己已先隻身回台，稍早台師大表示，明日吳正己、周台英等人，將在台師大一起召開記者會，對外說明事件始末。

商品推薦