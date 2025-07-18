立委籲徹查「血論文」 教育部專案小組處理

台灣師範大學爆發女足抽血案，民主進步黨籍立委范雲呼籲教育部和國科會徹查所有使用違法檢體的「血論文」，發函國際期刊要求下架撤銷；教育部允由專案小組徹查處理。

台師大爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，各界譁然。民主進步黨籍立委范雲、陳培瑜及吳沛憶、人本教育基金會代表17日陪同多名台師大受害學生到教育部，會後達成7點共識，其中包括由教育部次長朱俊彰組成跨部會專案調查小組。

范雲今天在臉書發文指出，女足抽血案長達7年，有近40名學生受害，有學生被抽超過200管血。她昨天在教育部具體要求，只要有使用到違法血液檢體的「血論文」，就應該下架。

范雲指出，她的辦公室目前查出有2篇周台英列為共同作者的論文，還登載在國際期刊評比等級Q1的運動醫學期刊，經費來源都是國科會補助的精準運科計畫。在研究方法段落，2篇論文都稱有取得受試者「知情同意」，測試對象分別是2021年大專盃女足冠軍隊員、木蘭女子聯賽隊員。

范雲呼籲專案小組，如果查出論文或學術產出使用違法檢體或違法資料，應立刻發文要求下架撤銷。國科會應該將已裁定違法的研究計畫，公告雙語聲明，讓國際期刊編輯委員會下架處置。

教育部次長張廖萬堅昨天已當場允諾，將交由專案小組徹查處理。

另外，陳培瑜去年11月在立法院質詢時，曾公布50秒錄音檔，內容為周台英不滿受害女學生簡奇陞在社群媒體發文說自己是白老鼠，大聲咆哮「我是剝削妳們還是怎樣？」、「人家都是笨蛋？妳以為就妳一個人喔？」、「我真的是太好意了，要不然妳大一、大二的時候就應該要退學了。」近日抽血案引發關注，此錄音檔又被翻出，社群熱烈討論。

簡奇陞今天披露台師大女足的實驗內容，每年寒暑假各實驗14天，每天上午7時做完身體質量測量後抽血，一開始是抽1管，後來因為分離出來的血清量不夠，變成抽2管，之後才開始作間歇折返跑等課表。

受害學生質疑，折返跑等都是正常的運動科學實驗內容，但不一定要抽血，可用心率、最大攝氧量等方式監控；而且只有實驗前抽血、實驗後卻不用，希望研究團隊能解釋清楚。

對於女足抽血案，台師大和研究團隊今天暫未有進一步回應。

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