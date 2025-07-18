女足抽血案 護理公會籲人體研究防假性自願
台師大爆發女足抽血爭議，護理師護士公會今天發表聲明譴責，強調拒絕任何強迫參與的人體試驗研究，防範存有權力關係的「假性自願」，且抽血必須由合格醫事人員執行。
民進黨立委陳培瑜去年11月28日揭露，台灣師範大學女足教練要求選手配合抽血、進行研究長達數年，不配合就扣學分，違反人體研究法與醫療法相關規定，更涉及非專業醫事人員從事抽血。教育部與國科會將組成調查小組，衛福部指若調查發現涉及醫療機構，必要時將介入。
繼醫師公會表達反對非專業人員執行侵入性醫療操作立場，中華民國護理師護士公會全國聯合會今天發表5點聲明指出，此類行為嚴重違反「人體研究法」與研究倫理原則，也侵犯學生作為受試者的自主權與知情同意權，悖離醫療專業標準及相關法令規範，令人遺憾，且必須嚴正譴責。
其次，由動脈或靜脈抽血屬侵入性醫療行為，及需要專業醫療技術，依法應由具資格的醫事人員依照法定程序執行。
聲明也表示，校園非法外之地，執行抽血人員必須符合法定資格及辦理執業登記，並向衛生局辦理報備。未經合法登記或無證照從事醫療行為，違反法律規定，可能涉及刑責及民事責任，並嚴重危及受試者權益；切勿在未執業登記或未支援報備的情況下，從事護理業務。
聲明強調，拒絕任何形式的強迫參與人體試驗研究，特別是有師生間存在權力關係，必須特別防範「假性自願」及心理壓力，保障學生自願參與且明確知悉有權隨時退出，退出時不得遭受任何懲罰或不利影響，維護受試者基本人權與尊嚴。
聲明最後重申，守護受試者權益，護理專業不可或缺，無論在臨床或研究環境中，護理專業皆為守護受試者安全、尊嚴與權益不可或缺的重要角色。
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