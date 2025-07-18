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抽血霸凌案 周台英咆哮簡奇陞音檔曝光：我太好意不然妳大一就該退學

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台師大抽血案，圖為吹哨者簡奇陞（中）昨天受邀赴教育部開會。記者曾學仁／攝影
台師大抽血案，圖為吹哨者簡奇陞（中）昨天受邀赴教育部開會。記者曾學仁／攝影

台師大女足隊抽血霸凌案早在去年底就曝光，直到近日受害學生簡奇陞勇敢站出來指控，才真正引起關注。網友找出民進黨立委陳培瑜去年11月質詢時公布的50秒錄音檔，內容為女足隊教練周台英疑不滿簡奇陞在IG發「白老鼠」文，竟對簡奇陞大聲咆哮「我是剝削妳們還是怎樣？」、「我真的是太好意了，要不然妳大三、大一、大二的時候就應該要退學了」。

周台英涉嫌強迫女足隊員配合研究計畫抽血，至少3名學生身心受創而休學，簡奇陞也遭退隊。而受害學生早自去年就求助立委，陳培瑜曾在立法院教委會質詢國科會主委吳誠文時，揭發台師大「抽血換學分」案，並公開周台英臭罵簡奇陞的錄音檔。

錄音檔中，簡奇陞解釋「我做實驗的時候也很認真在做」，周台英連珠炮大罵，「很認真怎麼樣？很認真寫，很認真寫妳的IG？很認真發表妳的感想，是嗎？是這樣嗎？什麼意思？妳告訴我妳寫那什麼意思？為什麼不講話？委屈？」

周台英似乎盛怒，不時提高音量，「人家都是笨蛋？妳以為就妳一個人喔？」、「妳白老鼠、浪費妳的時間、浪費妳的時光？」、「我們勒？我是剝削妳們還是怎樣？」、「妳寫的時候什麼心情？」、「不要再跟我講，簡奇陞，我真的是太好意了，要不然妳大三、大一、大二的時候就應該要退學了」。

教練 台師大

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