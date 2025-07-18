女足7年前就開始抽血 王婉諭：周教練2018年究竟執行什麼研究？

台師大女足抽血案持續延燒，時代力量黨主席王婉諭表示，國科會計畫從2023年開始執行，學生卻自7年前起就陸續被要求配合抽血，「學生的血去哪裡？」她還說，教練周台英與教授陳忠慶近年共同發表多篇涉及女子足球員抽血前後等的研究論文，「周教練，你107年時究竟在執行什麼研究？」

王婉諭指出，這項名為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」的研究，是國科會精準運科研究計畫2.0的子計畫，編列高達2700萬預算，由周台英與陳忠慶共同主持。根據學生指控，她們在國科會計畫啟動前多年，就已被要求配合抽血，且不知情、不自願。即便媒體多次追問，國科會至今仍無法釐清學生的血液樣本究竟流向何處、抽血頻率為何、總量多少。

王婉諭指出，面對質疑，周台英曾在受訪時聲稱計畫僅執行兩年，對學生指控感到困惑，但周又在另一家媒體的專訪中坦言，早在2018年執行實驗時，曾因護理人員未到場，指示助理代為抽血。「既然國科會計畫根本尚未啟動，周教練，你107年時究竟在執行什麼研究？」

王婉諭也說，周台英與陳忠慶近年來共同發表多篇針對女子足球員的研究論文，研究方法多涉及訓練前後抽血、生理反應追蹤等內容，與學生陳述高度吻合。部分研究可回溯至2019年國科會計畫「生育光線介入對台灣優秀女子足球員足球模擬比賽疲勞恢復之影響」，2022年亦有以遠紅外線大腿織物為主題的研究計畫，2023年再延伸至目前爭議最大的「精準運科研究計畫2.0」。

王婉諭表示，周台英2024年完成的博士論文，也疑似是在相似的架構下進行，這些研究是否均取得IRB（人體研究倫理審查）同意，是否涉及強迫學生參與，均是主管機關應立即查明的重點，更是檢調應該一起偵辦的核心。

王婉諭說，根據國科會主委公開說明，全台逾百所大專院校中，來自體育學門的人體試驗研究案量，台師大竟占總體案量的六成以上，這樣的比例遠超常理，絕非正常研究現象，在師大長期上下包庇、掩蓋真相的結構下，女子足球隊的學生是否只是冰山一角？

「台灣社會絕不能容許這場血淚實驗被悄悄抹除。」王婉諭指出，這起事件不只是學術與行政倫理的崩壞，更是體育訓練文化的長期沉痾。教練握有絕對權力，學生不敢說、不敢拒絕、不敢反抗，因為怕失去升學、訓練、未來的一切，絕對不能再漠視下去。

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