快訊

蘋果用戶注意！iPhone陷最新資安威脅 4危機這一項最容易被騙

渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚！正宮告小三求償60萬 結果出乎意料

帶你看《大狩獵展》！AR體驗爽被魔物「巨尾甩臉」、必買魔物獵人限定商品

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢昨赴台師大扣押血液 校方：配合調查、絕不隱匿刪除

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大抽血案舉國關注。本報資料照片
台師大抽血案舉國關注。本報資料照片

國立台灣師範大學女足隊抽血換學分案，昨日台北地檢署進入台師大內偵查，並扣押、留存血液檢體等物件。台師大今天表示，全力配合檢調偵辦，依規定保存所有相關資料、檢體，絕對不會隱匿刪除。

台師大爆發女足抽血爭議，台北地檢署日前已簽分他字案偵辦，昨日晚間指揮檢察事務官及調查官赴台師大、教育部等處調取相關資料，並扣押尚在保存中的血液檢體。

針對檢調人員昨赴校調取研究資料並查扣血液檢體一事，台師大表示，學校全力配合檢調辦理，計畫主持人陳忠慶教授和學校行政人員也全程陪同，並依規定妥善保存所有相關資料與檢體，絕不隱匿或刪除，持續配合後續調查作業。

教練 台師大

延伸閱讀

檢調赴台師大扣血液檢體 校方：配合調查不隱匿

名醫吳紹琥為「車模林志玲」打牛奶過失致死 北檢訊後200萬交保

足球／一代木蘭女將周台英 女足抽血案惹爭議

揭發真相卻怕被貼標籤 師大女足隊員1句話揭開沉默背後的壓力

相關新聞

抽血霸凌案 周台英咆哮簡奇陞音檔曝光：我太好意不然妳大一就該退學

台師大女足隊抽血霸凌案早在去年底就曝光，直到近日受害學生簡奇陞勇敢站出來指控，才真正引起關注。網友找出民進黨立委陳培瑜去...

台師大抽血案 前台大醫震驚：視研究倫理於無物 找學生受試可能被擋下

台師大抽血案，曾任台大醫院感染科醫師的旅遊達人林氏璧（本名孔祥琪），任職期間擔任過台大醫院研究倫理委員會（IRB）委員，...

女足7年前就開始抽血 王婉諭：周教練2018年究竟執行什麼研究？

台師大女足抽血案持續延燒，時代力量黨主席王婉諭表示，國科會計畫從2023年開始執行，學生卻自7年前起就陸續被要求配合抽血...

台師大事件沒有太多競技教練發聲 石明謹曝可能「有2原因」

台灣師範大學女足隊抽血案引起國人關注，台灣足球發展協會理事長石明謹在臉書表示，這次師大事件，其實沒有太多競技系相關的教練出...

台師大抽血案一週網路聲量3.7萬筆 熱門關鍵字看懂始末

台師大女足爆「抽血換學分」爭議，教授劉錦璋一句「全校要跟你道歉嗎？」火上加油，讓整起事件越燒越旺！

北檢昨赴台師大扣押血液 校方：配合調查、絕不隱匿刪除

國立台灣師範大學女足隊抽血換學分案，昨日台北地檢署進入台師大內偵查，並扣押、留存血液檢體等物件。台師大今天表示，全力配合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。