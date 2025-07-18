檢調赴台師大扣血液檢體 校方：配合調查不隱匿
台師大爆發女足抽血爭議，台北地檢署17日指揮檢察事務官及調查官赴台師大，扣押尚在保存中的血液檢體。校方今天表示，全力配合調查作業，絕不隱匿或刪除相關資料。
台師大女足教練周台英被控以扣學分威脅選手配合研究抽血爭議，北檢於7月16日主動剪報分「他字案」，案由為刑法強制罪等。17日下午到台師大調取案關研究計畫資料，要求研究計畫現存的相關文件、電磁紀錄及採樣檢體不得銷毀、隱匿、刪除或處分，並應妥善保管，如有違反，將依法究責。
針對檢調人員昨天赴校調取研究資料並查扣血液檢體，台師大校方今天以文字簡短回應，全力配合檢調，昨天計畫主持人陳忠慶、學校行政人員都全程陪同，並依規定妥善保存所有相關資料與檢體，絕不隱匿或刪除，持續配合後續調查作業。
台師大昨天再次發布聲明，對這次事件造成的傷害與社會關注，再次致歉並虛心檢討，積極配合後續調查與輔導作業。並承諾設立單一窗口，接受女足隊學生反映意見與需求，包括心理諮商、權益保障等。
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