台師大事件沒有太多競技教練發聲 石明謹曝可能「有2原因」

台灣師範大學女足隊抽血案引起國人關注，台灣足球發展協會理事長石明謹在臉書表示，這次師大事件，其實沒有太多競技系相關的教練出來說話，只有外行鄉民在喊燒，可能的原因有二。

石明謹表示，一是這在競技圈根本沒什麼大不了，都是鄉民不懂在獵巫。二是很多教練教授也這樣幹，現在正瑟瑟發抖。

網友表示，「第二點很可怕」、「以上皆是，因為自己也這樣做很多年了，以為可以永遠這樣橫行下去，這下子嚇傻了」、「很多校友都不敢公開討論這件事情，在私下還在指責出來的人，將這件事情曝光不懂尊師重道」、「尊師重道？為人師表？我看這句話不適合他們」、「他們都還在同溫層裡抱怨現在學生愈來愈不懂尊師重道，愈來愈不懂倫理了」。

也有網友說，「還一堆更誇張的」、「周台英事件只是冰山一角」、「他們其實或多或少也是以傳統權威方式在對待球員，大家心裡都有鬼啊」、「必修學分已經很可怕了，高中職大學的專項體育退隊幾乎等於退學，畢不了業甚至還可能被部分業界前輩聯手封殺」、「這麼大的案子不嚴查，下回就是器官不見？」、「體育班的小圈圈菁英制真的要改」、「在醫學院參加過N次研究計劃和IRB審核的鄉民路過⋯我是真的沒見過這樣玩的」。

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