綠委：衛福部放任非醫療人員抽血 邱泰源：1個月內檢討

台師大女足教練涉以學分強迫學生參與抽血研究，引發社會關注。立委林淑芬昨在立法院社會福利及衛生環境委員會質疑衛福部是「始作俑者」，因為衛福部的一分函釋，變相放寬抽血人員條件限制，她更批衛福部，作為人體研究法主管機關，至今卻沒訂出相關行政指導。邱泰源承諾一個月內處理、檢討相關問題。

林淑芬找出衛福部一○一年被詢問若由學校護理人員協助校內研究計畫人員進行人體抽血採樣的適法性，衛福部的函釋卻指，「研究計畫進行人體抽血採樣，非屬醫療行為」，形同將抽血行為排除在醫療法規範之外，導致抽血人員資格限制模糊，質疑衛福部在ＩＲＢ核准下，等於進行抽血的人沒有任何資格條件的限制，「阿貓、阿狗都可以抽血」。

衛福部並以該計畫的倫理審查委員會（ＩＲＢ）非其管轄為由，撇清責任。林淑芬質疑，人體研究包括教育部、體育部、國科會甚至農業部，都會提研究計畫，衛福部作為人體研究法的主管機關，卻沒有訂出相關行政指導。

邱泰源坦承，相關函釋確實有檢討空間，承諾一個月內處理修正，避免再發生類似事件。他說，社區研究計畫進行人體抽血採樣，確實存在檢討改進空間，將盡速檢討亡羊補牢，預計一個月內完成；並加強研究計畫行政指導。

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