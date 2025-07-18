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簡奇陞：教練若誠摯道歉絕對接受 不希望任何人被霸凌

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
簡奇陞希望各界不要霸凌教練周台英。 圖／聯合報系資料照片
簡奇陞希望各界不要霸凌教練周台英。 圖／聯合報系資料照片

台師大女足隊抽血換學分爭議愈演愈烈，吹哨者、足球簡奇陞昨呼籲，希望各界不要霸凌教練周台英，更不要抹滅過去周師的成就與貢獻；周師若誠摯道歉，絕對會接受。也希望受害者都能透過此次機會站出來。她目的不是撻伐體育圈，而正是因為愛體育圈，希望不要再有學生遭遇類似對待。

簡奇陞表示，昨天是學生第一次被認真傾聽，不用帶著情緒說話，「確實是我們期待的樣子。」既然已拋頭露面，就要做到底，現在方向很明確，「要走多遠、多累會有人陪我們了。」更稱教育部有肩膀，後續也會持續追蹤。

對於周台英前天接受本報專訪時，提到是遭學生誤解。簡則表示，不幫周教練發言，若曾誤會周師，「把舞台留給她，她自己也可以說。」再者，對台師大同樣不造謠，實驗計畫細節等，需由台師大自己說明。

簡奇陞強調，初衷是希望讓體育圈更好，周台英過去曾是國腳，「她過去的努力我們不會抹滅，那是她應得的。」既然是站在反霸凌的立場發聲，自然不希望任何人遭受霸凌，也呼籲各界不要霸凌、騷擾周台英，學生要的是就事論事，做錯事則依法行事、道歉即可，學生只是想要一句誠摯的道歉，只要周師願意釋出善意道歉，絕對會接受。

簡奇陞會後向各界深深鞠躬，表示心中卡住的東西總算放下了。她強調，自己跟其他學生一樣會遲到、會睡過頭，甚至受訪時腳也會抖，自己沒有背景權勢，僅有想要站出來的心。

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