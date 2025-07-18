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台師大抽血案 陳培哲：政院跟教部是遲來的震怒

聯合報／ 記者馮靖惠許維寧屈彥辰／台北報導
中研院院士陳培哲。 圖／聯合報系資料照片
中研院院士陳培哲。 圖／聯合報系資料照片

台師大女足隊抽血霸凌案引起各界關注，教育部昨上午緊急和受害學生會面了解情形。不過中研院院士陳培哲直言，行政院跟教育部是「遲來的震怒」；高教工會則批評，去年底事件爆發後，教育部這半年來都無特別作為，演變成出大事才跳出來說要懲處，除對個案重懲外，也應通盤檢討。

陳培哲說，從同學陳述來看，這個研究執行有很多地方不合標準程序，所以站出來發聲抗議，「她們的勇氣值得鼓勵」，但是學生們的聲音，顯然沒被計畫主持人、學校方及主管單位聽進去，做出合理修正。

陳培哲認為，這裡面最大的問題，可能是學校的人體試驗委員會有沒有定期去稽查校內研究案執行是否符合標準程序？如果有定期去稽查，應該就會主動發現這些問題，即時糾正。

國民黨立委柯志恩則說，台師大這件抽血換學分非常離譜、可說是教育界醜聞，此案去年十一月就被揭發，為何「院長震怒」後，教育部和國科會才真正動起來？官員才說台師大的調查處置有避重就輕之嫌？

她說，就是因為調查和行政處置消極、避重就輕，學生無法接受才會再跳出來開記者會，這是教育和行政的怠惰。希望政府官員和台師大好好檢討、徹查嚴辦，還學生公道。

「學生受教權益不能漠視，學生人權更不能踐踏」，柯志恩盼主管機關積極調查，給學生和社會交代。

高教工會組織部主任林柏儀表示，評估該案是教練沒有嚴正思考，且把不得畢業、不得修讀課程等本來就屬於學生的權益和參與人體試驗連結，屬於行政法上的不當連結，學生即便同意，也是非真實的同意。

林柏儀說，教育部過去都傾由學校自行處理，從去年底事發至今，這半年來才會無特別作為，僅要求報部而不積極介入，演變成出大事才跳出來說要懲處。

林柏儀說，除對個案重懲，教育部應通盤檢討；大學也應主動了解正進行的實驗樣態，確保合乎倫理。

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