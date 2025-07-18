北檢扣押台師大血液檢體…教部首次見學生 周台英教練證最重恐被撤

台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒，台北地檢署認為教練周台英涉及強制、侵占等罪，為保全證據，檢調昨天前往台師大扣押尚在保存中的血液檢體、要求學校不得更動現存相關文件、電磁紀錄以及採樣檢體，如違反將究責；檢方並分別向教育部、國科會調取相關資料，不排除近日約談周台英到案。

教育部與學生達7共識

教育部昨緊急和受害學生會面，雙方會談約一個多小時，達成七點共識，包括由教育部組成跨部會調查小組，重新審視台師大ＩＲＢ違反@@@研究倫理@@@裁罰額度、追究台師大行政疏失等，相關事證也會送到體育署，台師大女足隊周台英最重恐遭撤銷教練證。

受害學生簡奇陞等人，昨由民進黨立委范雲、吳沛憶、陳培瑜、人本教育基金會執行長馮喬蘭等人的陪同下，赴教育部與政次張廖萬堅見面。

張廖萬堅表示，已由常次朱俊彰針對該案組成跨部會專案調查小組，會重新審視台師大ＩＲＢ違反研究倫理裁罰額度。張廖萬堅也談到，會檢送霸凌相關事證由體育署檢討，研議撤銷周台英教練證，也會追究台師大行政疏失，由教育部召開校長考績會。教育部也提供單一申訴窗口，提供心理輔導諮商與法律協助，並組成專案輔導小組到學校訪視。

范雲表示，該案是體育界和教育界的恥辱，且非單一個案、單人疏失，是台師大系統性霸凌學生。她也檢具教練周台英與計畫主持人陳忠慶曾共同掛名於國際期刊發表相關論文，要求國科會應盡速徹查到底還有多少「血論文」。

立委黃捷說，台師大在體育學門做人體試驗的計畫數量占各學校總和六成，非常不尋常，還有沒有其他受害學生，應全面清查。

國科會清查所有人體實驗案

國科會副主委蘇振綱昨在立法院指出，去年獲悉此案後，隨即在今年一、三、六月舉行三次專案小組檢視台師大報告，但尚有諸多地方待補充，已要求校方一個月內提交。國科會將偕教育部於兩個月內就學術研究倫理、學生照顧及計畫處置對外報告，並清查所有涉及人體實驗的計畫案。

台師大昨再次致歉，強調會虛心檢討、積極配合後續調查與輔導作業，全力改善相關機制，強化對學生的支持與保障。學校也會設立單一窗口，接受女足隊學生反映意見與需求，包括心理諮商、權益保障等。

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