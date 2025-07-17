採血不等於抽血？台師大調查曝4大疑點待釐清

台灣師範大學女足隊爆出抽血爭議，但目前此案鮮少研究端的聲音，且仍有4大混淆點待釐清，包括教練與學生的說法為何有出入？抽血和採血一樣嗎？聯合報掌握台師大校方內部討論內容，學生指控的每天抽3次血，包含靜脈抽血及指尖採血，無違反研究倫理；國科會113年「精準研究計畫」確定是醫護人員抽的血，只是在調查霸凌案時，發現多年前的計畫，曾有非醫護人員實施。至於連續抽幾天血，每天抽幾次，須把這7年來所有的研究案都拿出來調查，以及看不同研究案時間有沒有重疊，才能判斷。

台灣師範大學一群女足選手指控教練周台英，要求她們連續14天、每天3次抽血，否則就威脅要扣學分、退學，且抽血還是由無醫療資格的人操作。學生身心受到嚴重創傷，網路上許多人力挺受害學生，盼校方嚴懲相關人員，還學生公道。

隨著輿論壓力升高，就連行政院長卓榮泰也表示震怒，北檢也介入調查。聯合報整理出台師大女足抽血案的幾項「混淆」與「爭點」：

混淆1：為什麼教練和學生說法不一致？為何台師大倫理調查報告和霸凌報告結果有落差？

一名參與調查的台師大運動與休閒學院教授表示，最早「研究倫理調查報告」調查的是「國科會精準運科研究計畫」（陳忠慶教授的計畫，周台英是共同主持人），結果確實是都有合格護理人員進行抽血，也沒有連續14天，每天3次的抽血，但確實有受試者同意書後簽，以及沒有申請變更的未符合研究倫理規定情事。但之前的研究案，並沒有調查的報告。

而「霸凌報告調查」，學生則是把過去7年所參與的所有研究案放在一起講，所以根據學生提出的證據，以及周台英老師自己承認確實有研究生（非專業人員）進行抽血的情況。

至於連續抽幾天血，每天抽幾次，這名教授說，必須要把這七年來所有的研究案都拿出來調查，以及看不同研究案時間有沒有重疊，才能判斷。至於每天抽3次血，可能包含靜脈抽血及指尖採血，這是有的，但這部分沒有違反研究倫理。

總結來說，因為一開始研究倫理調查，只有針對「國科會精準運科研究計畫」（113年），但霸凌報告的時間線拉得很長，所以出現學生和老師說法不一致。但時間線拉長，確實有「非專業人員抽血」、「同意書後簽」及「受試者費用繳回當隊費」的問題。

●周台英與陳忠慶108年起國科會計畫案（台師大提供） 計畫名稱：穿著遠紅外線大腿織物對女子足球選手密集足球模擬比賽的運動表現及恢復之影響 主持人：周台英 執行起迄：2022/08/01~2024/07/31 計畫名稱：生育光線介入對臺灣優秀女子足球員足球模擬比賽疲勞恢復之影響 主持人：周台英 執行起迄：2019/08/01~2020/07/31 計畫名稱：不同阻力運動訓練對停止訓練與預先運動訓練效應之影響 主持人：陳忠慶 執行起迄：2025/08/01~2028/07/31 計畫名稱：建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台(1/4) 主持人：陳忠慶 執行起迄：2023/01/01~2023/12/31 計畫名稱：不同阻力運動與訓練對交叉轉移訓練效應的影響 主持人：陳忠慶 執行起迄：2022/08/01~2026/07/31 計畫名稱：離心阻力運動與訓練對交叉轉移效果之影響 主持人：陳忠慶 執行起迄：2019/08/01~2023/07/31

混淆2：「抽血」跟「採血」一樣嗎？抽血檢測在體育、運動相關科系是否很普遍？

台師大體育室主任李佳融表示，抽血檢驗是現代運動科學與醫學不可或缺的工具，它不僅是診斷疾病的手段，更是提升競技表現、維護運動員健康、實現科學訓練與個性化管理的重要依據。

李佳融說，採血與抽血常用在世界級的優秀選手監控，例如：技擊運動種類的選手監控，回合與回合之間的恢復、場與場之間的恢復、每天訓練的恢復等。每一次的比賽監控大約要有5次的採血，以利瞭解血乳酸數值的變化。通常研究實驗抽血與採血的值量為，抽血平均約5至6cc(靜脈抽血)、採血平均約0.0003cc(指尖、耳垂)。

一名台師大運動與休閒學院教授也提到，抽血在運動科學研究是很普遍的研究方法。透過學生的影片看起來，抽血就是針筒放進去肘關節的靜脈血管，但是事實上，在研究過程中，有些是指尖或耳垂採血，但大家現在統稱是「抽血」，這也是一種「混淆」。譬如，扎指尖連續三到五天，那就是抽血五次嗎？嚴格講，統稱是算，但是大家聽到，就會覺得連續抽血五天很過分。甚至網路還有人說抽血是要去賣血，「都被放太大了！」

李佳融則指出，血液檢測在運動醫學有以下作用：1. 提升運動表現：優化營養狀態、監測荷爾蒙變化、了解代謝功能；2. 促進恢復與預防過度訓練：監測疲勞與肌肉損傷、評估發炎反應，避免「倦怠」與受傷；3. 全面健康監測與疾病預防：建立健康基準、監測免疫系統，早期診斷與評估；4.實現訓練與營養的個人化：量身定製訓練計畫與制定精準飲食方案；5.科學決策與跨專業溝通：客觀數據支持進行長期趨勢監測。

混淆3：違法抽血七年？總共抽了多少血？抽的血用在哪裡？

「國科會精準運科研究計畫2.0」為一個四年期計畫，執行期限為112至115年。台師大「國科會精準運科研究計畫2.0」才執行二年（112至113年），為何「國科會精準運科研究計畫2.0」變成執行七年？

有媒體寫「違法抽血七年」，一名台師大運動與休閒學院教授認為「這樣說真的太放大了」，一個實驗不會連續做七年，那是牽涉到很多個計畫。他覺得，學生之所以會講說有七年，應該是把所有研究計畫全部「和」在一起，因此才會有周台英老師為了博士論文去抽學生的血的說法，但事實上，周老師的博士論文沒有抽血，也不是用精準計畫的資料。不過，確實曾發生違法抽血的錯誤，所以周老師必須深刻檢討。

這名教授補充，學生可能搞不清楚現在做的是哪個計畫？哪個實驗？只知道自己一直被抽血，所以產生混淆，這點完全能夠理解。至於抽血數量等，校方正和計畫主持人釐清中。

至於抽出來的血，究竟用在哪裡？周台英回覆，血樣是用來測血液肌酸激脢活性、肌紅素、乳酸脫氫酶等，作為評估骨骼肌、肝臟、腎臟、脫水、心臟等不同身體部位器官疲勞的評估指標。

指尖血乳酸（如測血糖）：90分鐘比賽前中後總共8個時間點，每個時間點0.002cc，共0.016cc。

採血：手肘靜脈血液採集，每天抽血一次計5-8cc。

混淆4：學習還是訓練？傻傻分不清

這次主要爆料的學生，是校隊成員，在學期間兩次出國交換，主要是因為大四下要到歐洲交換，沒辦法再修大四必修「專長訓練」，可能導致延畢。事發後，台師大校方進行制度面的檢討，運動競技學系大四必修專長訓練學分改為選修，確保學習與訓練合理分離，並通過教務會議，下學期立即實施。

台師大一級主管表示，這次修法是正向的，讓運動競技學系學生有選擇不參加代表隊的權利。因為依照學生說法，為了要畢業，就一定要修專長訓練的必修學分，修八學期，每個學期都要通過，只要一個學期沒通過，就要延畢。現在改為大四選修，只要六個學期通過，三年之後就可以不必再修。

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