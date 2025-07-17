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台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒 北檢今扣押血液檢體
台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒，台北地檢署認為教練周台英涉及強制、侵占等罪，檢方為保全證據，指揮調查局台北市調查處持檢方公函，前往台師大扣押尚在保存中的血液檢體，另分別向教育部、國家科學及技術委員會調取相關資料，尚未約談周台英到案。
北檢指出，檢方今天上午召開專案會議後，由檢察事務官與調查官親持北檢公函，向台師大調取相關研究計畫資料；檢方為保全證據，要求台師大針對研究計畫現存的相關文件、電磁紀錄及採樣檢體不得銷毀、隱匿、刪除或處分，應妥善保管，如有違反，將依法究責。
台師大爆出學生選手淪為國科會與教練、教授的實驗白老鼠，被迫在寒暑假期間，連續14天須配合抽血，每日3次，每日從早上5點起床，做到晚間9點，學生若不願意配合，就以扣留4年32學分作為威脅，抽血執行的過程在初期，甚至是無醫事人員資格者，受試費1200元也沒有發給學生。
學生日前於記者會上痛陳，指4年學分是以200管血液換得，連續抽血至第8天，兩手血管已難抽到血液，換抽手腕也失敗，連扎了6針才抽中血；更有學生在社群平台表示，入學後幾無踢球訓練，卻是一直在抽血檢測。
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