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女足抽血案露曙光？台師大允設單一窗口：讓學生反映需求
民主進步黨籍立法委員范雲等今天陪國立台灣師範大學抽血案受害學生到教育部，會後達成7點共識。台師大校方稍晚聲明，再次致歉並虛心檢討，願設置單一窗口，讓學生反映需求。
台師大發生女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血的爭議，民進黨立委范雲、陳培瑜、吳沛憶等人今天陪同多名受害學生到教育部，協助了解事件疑點。會後達成7點共識，包括組成跨部會專案調查小組、重新檢視台師大與研究者違反研究倫理裁罰額度等。
台師大校方今天稍晚發布聲明，對此次事件造成的傷害與社會關注，再次致歉，並虛心檢討、積極配合後續調查與輔導作業，全力改善相關機制，強化對學生的支持與保障。
台師大並承諾設立單一窗口，接受女足隊學生反映意見與需求，包括心理諮商、權益保障等。
教育部次長張廖萬堅稍早在臉書發文，說明今天達成的7點共識，對學生一路承受半年多的委屈，表示不捨和歉意，也表達教育部會透過認真聆聽、誠懇回應，來協助學生的訴求。
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