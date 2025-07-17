台師大女足教練逼抽血換學分 醫怒「把人體研究當兒戲」：枉為人師

台師大女足抽血案曝光後引起社會關注，各界紛紛撻伐此行為，並且為學生抱不平，還有不少醫護人員對此感到不可思議，認為對學生的身體健康會造成傷害。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎痛批這群「研究主持人」枉為人師，把「人體研究」當兒戲。

醫師廖繼鼎在臉書發文不客氣地說，「最近看到『師大抽血換學分』的新聞，我心中只有一個字：怒！」他說自己作為一位行醫30年的腫瘤醫師，實在無法接受把人體研究當兒戲，這次台師大女足事件不只違反人體研究法，更是踐踏醫學倫理、師生信任以及人應有的尊嚴。

廖繼鼎表示，人體研究規範非常嚴格，每次的抽血、每次的同意書，都必須出自病人的清醒與自願，但這次事件的學生並不是病人，卻被以「不抽血就不給學分」來做為威脅來當作實驗體，每天抽血3次，還要自己繳費用給球隊，讓他忍不住痛批「這還是人做的事嗎？」

廖繼鼎不敢相信這背後牽扯的是國科會每年900萬的研究經費，他說這些錢是納稅人的血汗錢，是為了支持科學、造福人群，而不是讓學者拿來包裝霸凌、打著研究之名傷害學生。

對於沒有護理背景的人執行抽血，到後補簽的同意書，再到研究主持人、教評會層層包庇和輕輕放下，廖繼鼎怒批這不是制度失誤，這是人性敗壞，而且這群所謂的「研究主持人」，根本不配做老師。他呼籲教育部不能只是罰錢了事，不能再讓這樣的人進實驗室，更不應再讓他們教書，而且社會也欠這些學生一個公道，因此他支持學生繼續勇敢站出來，說出真相。

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