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教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

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教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今該案當事人簡奇陞由立委、人本教育基金會陪同赴教育部與政務次長張廖萬堅見面，簡奇陞稍早受訪時表示，教育部聲明有符合學生的期待，也讚許大人們「有肩膀」。記者許維寧／攝影
今該案當事人簡奇陞由立委、人本教育基金會陪同赴教育部與政務次長張廖萬堅見面，簡奇陞稍早受訪時表示，教育部聲明有符合學生的期待，也讚許大人們「有肩膀」。記者許維寧／攝影

國立台灣師範大學女足隊「抽血換學分」事件延燒，今該案當事人簡奇陞由立委、人本教育基金會陪同赴教育部與政務次長張廖萬堅見面。簡奇陞稍早受訪時表示，教育部聲明有符合學生的期待，也讚許大人們「有肩膀」。她也表示，希望各界不要霸凌教練周台英，更不要抹滅過去周師的成就與貢獻，而周師若誠摯道歉，絕對會接受。

教育部政務次長張廖萬堅稍早表示，與學生會面後擬具數點共識，包括將重新審視台師大ＩＲＢ違反研究倫理裁罰額度，也將追究台師大行政疏失，並將相關事證送體育署，屆時周台英恐面臨被撤銷教練證。

吹哨者、足球員簡奇陞接受媒體訪問時表示，次長張廖萬堅也表示歉意，過了這麼久才讓事情獲得處理，而教育部稍早提出的共識，確實符合學生想要、期待的方向，「今天出現在這裡的，是一群很有肩膀的大人。」也是學生第一次被認真傾聽，不用帶著情緒說話，確實是我們期待的樣子。

簡奇陞談到，已經拋頭露面了，那就要做到底，現在方向已經很明確，「要走多遠、多累會有人陪我們了。」後續也會持續追蹤。

媒體也問到，周台英近日受訪時仍稱遭學生誤解。簡則表示，不幫周教練發言，如果哪裡誤會了周師，「把舞台留給她，她自己也可以說。」再者，對台師大同樣不闢謠、不造謠，實驗計畫細節等，需要由台師大自己說明。

簡奇陞強調，立意初衷還是希望讓體育圈更好，周教練過去的曾是國腳，「她過去的努力我們不會抹滅，那是她應得的。」既然是站在反霸凌的立場發聲，則自然不希望任何人遭受霸凌，因此呼籲各界也不要霸凌、騷擾周教練，學生要的是就事論事，做錯事則依法行事、道歉即可，學生只是想要一句誠摯的道歉，只要周師願意釋出善意道歉，絕對會接受。

簡奇陞也說，無論是在體育圈或教育圈，希望只要是曾經受傷者，都能透過這次機會站出來。本次的目的不是撻伐體育圈多糟糕，而是希望不要再有學生發生類似的對待，也歡迎大家一起加入，一同站出來讓體育圈更完善。

簡奇陞於媒體聯訪會後也向各界深深鞠躬，表示心中卡住的東西，總算放下來了。但她強調，跟其他學生一樣會遲到、會睡過頭，甚至受訪時腳也會抖，自己沒有背景，僅是一名平凡學生。

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