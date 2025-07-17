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師大女足抽血案 立委陪受害學生赴教育部討公道

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委范雲為師大女足強迫抽血案受害學生討公道。范雲國會辦公室／提供
立委范雲為師大女足強迫抽血案受害學生討公道。范雲國會辦公室／提供

立委范雲17日陪同師大女足強迫抽血案受害學生，與教育部次長對話。她表示，會中達成七點結論，她也特別要求比照戲曲學院案，請教育部專案小組入校輔導訪視並重建系統性權控文化，並獲教育部承諾。

范雲與教育部對談前受訪表示，本次師大女足強迫抽血事件，讓所有關心台灣教育跟體育的人都非常震驚與痛心。教育下一代優秀老師、培育優秀球員的師範大學，竟強迫球員和學生抽血換學分，還涉及霸凌，學生的遭遇讓人不捨。今日陪同受害學生到教育部，就是要來當學生的後盾，要求教育部一定要給學生、家長跟所有關心這件事情的人公道。

范雲提到，如同受害學生所說，她們站出來是希望不要再有下一個受害者。她身為教育文化委員會的立委，認為這件事情是教育界跟體育界的恥辱，它已經不是單一的個案、單一人的疏失，而是國立台灣師範大學系統性的霸凌，欺壓最脆弱、最誠實的學生。

范雲續指，本次事件除了周教練應該被究責，撤銷教練證、教師資格外，教育部必須要嚴懲師大。她認識非常多師大畢業的優秀老師，相信他們也不能接受，國立台灣師範大學有這樣系統性的醜聞。

范雲也要求國科會，必須要嚴查所有違法學術倫理及國科會相關辦法的「血論文」。她拿出辦公室查到，陳姓計劃主持人及周姓教授所發表的國際期刊論文中，內文敘述資料來源就是這次被裁罰終止的國科會計畫，也就是違法抽血的研究資料，必須要求撤銷。

范雲質疑，從2017年到現在已經7年，到底抽了多少管非法血液？這些血到哪裡去？無論從國際標準，還是台灣自己學界標準，都無法接受這種違反學術倫理，已要求國科會徹查還有多少「血論文」。

范雲強調，今日陪同學生到教育部，要求教育部給予受害學生全部的法律資源及身心受害的諮商費用。最重要的是，如受害同學所說：她們失去的血液，已經是最小的事。但，學生失去對教育體制的信任與信心，才是國家教育體制的危機。

范雲陪同師大女足強迫抽血案受害同學跟教育部對談，會後七點結論：

一、教育部會直接組成專案調查小組，針對霸凌案和學倫案進行實質調查，不會再把調查程序交給師大已不被信任的體制處理。

二、針對目前師大、IRB、研究者的行政裁罰，僅有數項併罰，教育部會盡快處理其他違法裁罰。

三、目前師大IRB暫停運作，導致學生必須要把自己的研究送到其他學校IRB審查。中間產生經費差額，教育部會協同師大處理，不會讓學生多付費用。

四、由教育部成立單一申訴窗口，給遭受報復或霸凌的歷屆學生申訴。

五、她提出：師大已存在系統性權力控制問題，應彷照先前戲曲學院案，要求專案小組入校輔導訪視及重建文化。教育部也承諾立刻進行。

六、周台英目前已經被調查霸凌屬實，但仍持有足協所發教練證。請教育部和體育署儘速發函足協，召開紀律委員會審議周師的霸凌情事，依「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」第4條和第13條規定「體罰或霸凌運動員，造成其身心嚴重侵害」者要「由特定體育團體註銷其教練證」的相關規定辦理。

教育部也已同意處理，並說明，若是足協確實決議要註銷其教練證，將會發函相關體育單位和場館提醒。

七、師大行政疏失的究責，教育部將召開考績會討論校長責任，由學校考績會處理其他行政人員疏失。

此外，范雲也在會議中要求教育部提供學生法律及心理諮商資源，並請台師大主動清查並聯繫過去受害同學，提供各項協助，教育部已經承諾處理。

立委范雲為師大女足強迫抽血案受害學生討公道，圖為受害學生。范雲國會辦公室／提供
立委范雲為師大女足強迫抽血案受害學生討公道，圖為受害學生。范雲國會辦公室／提供

范雲 教練 台師大

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