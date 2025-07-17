怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導無法信任的學校

台灣師範大學女足隊抽血霸凌案引起關注，國教院長林從一今天凌晨在臉書發文，同為教育界的人，覺得憤怒、羞愧與匪夷所思，「剛剛辭去台師大自我評鑑指導委員會委員」，無法指導一個無法信任的學校，指導什麼？哪有真自評？

網友表示，「幸好您仍忠於良知」、「老師真的很有道德勇氣」、「替那些學生覺得很可憐」、「荒謬到難以置信」、「愈是這樣，愈要有人監督」。

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