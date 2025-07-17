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女足抽血案教部最新6點聲明 檢討裁罰額度、追究行政疏失

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今該案當事人簡生由立委、人本教育基金會陪同赴教育部與政務次長張廖萬堅見面，雙方會談約一個多小時，會後教育部出面說明6點共識。記者許維寧／攝影
今該案當事人簡生由立委、人本教育基金會陪同赴教育部與政務次長張廖萬堅見面，雙方會談約一個多小時，會後教育部出面說明6點共識。記者許維寧／攝影

國立台灣師範大學女足隊「抽血換學分」事件延燒，教育部昨日祭出重罰，今該案當事人簡生由立委、人本教育基金會陪同赴教育部與政務次長張廖萬堅見面，雙方會談約一個多小時，會後教育部出面說明6點共識，包括將重新審視台師大ＩＲＢ違反研究倫理裁罰額度，也將追究台師大行政疏失，並將相關事證送體育署，屆時周台英恐面臨被撤銷教練證。

政務次長張廖萬堅表示，教育部已承諾，由常務次長朱俊彰針對該案組成跨部會專案調查小組；也會重新審視台師大ＩＲＢ違反研究倫理裁罰額度；又針對台師大ＩＲＢ停止受理新案人體研究審查期間，師大學生可將ＩＲＢ送至其他學校審查，增加的經費差額，會由教育部協同師大處理，不會由學生負擔。

張廖萬堅也說，教育部會提供單一申訴窗口，提供擔心遭報復的學生、霸凌當事人、歷屆學生申訴，亦提供心理輔導諮商與法律協助。再者，會組成專案輔導小組到校訪視輔導，協助學校完備相關機制提供支持輔導。

張廖萬堅也談到，教育部會檢送霸凌相關事證，由體育署檢討，撤銷周姓教練教練證並通知所有相關館所；教育部也會追究台師大行政疏失，涉及校長的內容，將由教育部召開考績會討論，由學校考績會處理其他行政人員，之後報教育部備查。

常務次長朱俊彰也談到，教育部一定會盡全力支持學生，提供學生身心健康的照護跟安全。其次，對於周姓教授以及其他研究者，是否涉及霸凌以及學術研究倫理，教育部也會從嚴咎責；對學生則提供單一窗口即時處理，也提供法律諮詢、輔導等協助。

媒體追問，學生稱抽血行為長達7年之久，但昨日教練周台英受訪時則認為時間沒有這麼長，兩者說法有出入；再者，也有民眾指該教練的研究計畫多無經過倫理審查委員會，甚至沒有案號可查，以及學生血液流向也遭指不明。

對此，朱俊彰表示，會和國科會組成專案小組，清查過去相關研究計劃，如有涉及違反研究倫理，甚至涉及到其他學生的霸凌案件會全面處理，目前尚在跟國科會做了解、溝通。

教練 台師大

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