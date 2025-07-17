台師大抽血案爆眾怒　國科會允兩個月內清查相關研究

台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒，國科會17日指出，已責成校方一個月內提交提調查報告，並全面清查涉及人體實驗的相關研究論文、計畫案，將一併在兩個月內完整向社會大眾報告；教育部則稱，昨已去文要求校方3日內提出學生輔導措施，並從嚴檢視過往的霸凌報告。

台師大去年11月底爆出學生選手淪國科會與教練周台英、教授的實驗白老鼠，被迫在寒暑假期間，連續14天須配合抽血，每日3次，學生若不配合，就以扣留4年32學分作為威脅，初期抽血甚至是無醫事人員資格者，受試費1200元也未發給學生。

針對追查進度，國科委副主委蘇振綱今於行政院會後記者會說，目前國科會專案小組成員共九人，包含法律、研究倫理、生醫及體育領域的五名外界專家學者，報告送達時若有需要，將請專家學者加入小組運作，國科會亦全面清查涉及人體實驗的相關研究論文、計畫，會一併在兩個月內完整向大眾報告。

蘇振綱表示，國科會去年11月獲悉此案，今年1、3、6月分別舉行三次專案小組會議檢視台師大報告，目前尚有諸多待補充之處；他說，台灣是民主法治國家，需要搜集、確認相關事證後，再行後續處理，這部分國科會責無旁貸，教育部將協同作業，就學術研究倫理、學生照顧及計畫處置向社會完整報告。

行政院長卓榮泰已定調，現階段會將保障學生權益列為首要。教育部次長朱俊彰指出，教育部16日行文台師大要求三日內提出完整輔導措施，若學生需要校內外心理諮商，將提供免費、數量足夠、能因應學生需求的輔導，並追蹤校方是否落實；他說，教育部正與當事學生碰面了解需求，藉此保障學生安全。

另針對涉及霸凌部分，朱俊彰說，因霸凌事實成立，教育部這周將開會，要求台師大針對霸凌認定及相關懲處從嚴檢視。

由於此案爆發半年後，台師大校園霸凌防制委員會審議日前公布調查結果，建議應解聘教練周台英且二年內不得聘任，但未料系教評會認為周師有悔意，推翻調查建議，僅給予周師不予晉薪等五項行政懲處，引發社會譁然。

朱俊彰說明，教育部去年接獲通報後，即要求台師大針對研究倫理、霸凌兩岸展開調查，校方經事實釐清後，於今年3月做出霸凌案成立的認定，做出解聘、兩年不予任用的建議，但在三級校評會審查階段，「這部分的決定是輕輕放下，很不應該」，本周將要求校方針對事實認定從嚴檢視。

至於學術倫理部分，朱俊彰說，台師大3月提出報告，但很多地方避重就輕、說明不清，教育部反覆開會要求補足，並於5月做出裁罰；他說，教育部依程序處理，但不可否認，學校有很多在程序處理上不完善之處，接下來會嚴格要求學校落實。

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