台師大女足抽血案 衛福部：有檢討空間 一個月內處理函示

台師大教練以學分強迫女足學生配合抽血研究，更有非醫事人員抽血疑慮。立法院今有多位立委質詢關切，立委林淑芬說，衛福部幾年前曾明文表示，校內研究計畫抽血不是醫療行為或是醫療輔助行為，但卻規範模糊對受試者保護，且資訊不夠充分。衛福部長邱泰源承諾，此事衛福部有檢討空間，一個月內會處理。

林淑芬今立法院衛環委員會質詢時，針對台師大女足案一事，質疑衛福部甩鍋教育部，只是一再強調由教育部管理，只是說倫理審查委員會（IRB）不是由衛福部審查，難道衛福部沒有一點需要檢討的地方？

林淑芬批評，教育部審查IRB會有足夠專業了解抽血量對健康影響嗎？衛福部只是喊著依法行政，傷害這些女足隊孩子的始作俑者就是衛福部。她也引述，國科會說法，台師大在運動科學領域的人體試驗案量超過六成，並不尋常。

林淑芬也引述衛福部「護理人員法解釋彙編」中，衛福部在101年4月11日的函示，其中提到「研究計畫進行人體抽血採樣，非屬醫療行為，即非醫療輔助行為」，並且對抽血人員資格限制不夠明確，質疑只要IRB計畫通過，形同大幅放寬抽血人員資格。

衛福部部長邱泰源指出，衛福部一定有檢討空間，會在一個月內處理函示，避免未來類事件發生。 衛福部在101年4月11日的函示，其中提到「研究計畫進行人體抽血採樣，非屬醫療行為，即非醫療輔助行為」。圖／截自護理人員法解釋彙編

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