台師大抽血案 受害者：為什麼教練不認霸凌、不願說對不起？
台師大女足隊抽血案延燒，已知至少3名學生身心受創選擇休學，行政院長卓榮泰昨天表達憤怒、無法接受，教育部也組成專案小組將全面調查，北檢也主動分案偵辦。受害學生也在Threads發文感謝社會大眾的關心及聲援，「有你們，世界才看得到我們」。
受害者A曾在抽血第12天加上負荷過重的體能操練累倒，發高燒送急診，詢問能不能請病假，卻被以「沒有做滿14天數據會不準確，抽血跑步都有完成才有1000塊可以拿」打發。她因不堪霸凌，大一就休學。她今天凌晨發文，事件提出的當下，雖然她已經休學，但聽聞其他球員被教練、師長叫去罵。
「為什麼我們不說？我們有學分要拿，有書要讀，我們有比賽要比，教練能決定這些，甚至我們休學了、畢業了，還不敢說」，受害者A表示，因為她們還要顧及到正在就學的學妹們，沒有辦法只顧及到自己的利益，「當時的我們根本沒能力能站出來對抗」。
她表示，當初休學時被質疑為什麼不撐下去，她告訴家人她生病了，幸好家人明理去找教練談，結果教練卻說她是因為在學校談戀愛，「她從以前面對問題就是不正面回應，模糊焦點」。
「為什麼這種不人道的實驗能發生在我們身上？為什麼教練到現在還是不願意跟我們說聲對不起？」受害者A表示，為什麼教練覺得講這些話根本不是霸凌？為什麼覺得學生太小題大作？「因為受傷的不是你，可以不要責備我們為什麼不早點說嗎？可以不要責備我們為什麼不及時說不嗎？」
她說，球員跟教練這層關係，「對我們來說真的很難突破，我們真的盡全力了」。
受害者B也因不堪折磨休學，她表示，她從來沒有想要師大還她什麼，「只想要他們認認真真的道歉，不是敷衍了事」。「復學」的部分她也從來沒有想過 ，「每個人遇到的事情不同，那是我的陰影，不管是抽血實驗或是其他事情」。
受害者B透露，近來因這場風波，生活也亂七八糟。「明明是我受害，現在難受的人還是我」。她再次感謝大眾的關心及聲援，「真的非常感謝，有你們，世界才看得到我們」。
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