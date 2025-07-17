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台師大抽血案 范雲轟「教育界之恥」：教練應撤銷教師資格

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
針對台師大女足隊「抽血換學分」事件，立委范雲（中）和學生代表上午前往教育部，范雲表示這件事情除了要求究責個人，教練應該被撤銷教練證撤銷教師資格之外，教育部必須要嚴懲師大。記者曾學仁／攝影
針對台師大女足隊「抽血換學分」事件，立委范雲（中）和學生代表上午前往教育部，范雲表示這件事情除了要求究責個人，教練應該被撤銷教練證撤銷教師資格之外，教育部必須要嚴懲師大。記者曾學仁／攝影

國立台灣師範大學女足隊「抽血換學分」事件延燒，教育部昨日重罰研究主持人教授陳忠慶、女足隊教練周台英各50萬元罰鍰，台師大110萬元。今天該案當事人簡生由立委、人本教育基金會陪同赴教育部與政務次長張廖萬堅見面，立委范雲於會前受訪時表示，該案是體育界和教育界的恥辱，該名教練應被撤銷教練證、教師資格，教育部應嚴懲台師大。

今天近中午吹哨者簡生由人本基金會執行長馮喬蘭陪同前往教育部，隨後立委吳沛憶抵達，但三人均未受訪，直接前往教育部二樓。稍後立委范雲亦抵達教育部，她表示，今天來教育部是要當學生的後盾、還給學生一個公道。

范雲說，學生選擇站出來，是希望不要再有一個受害者，該案已形同是體育界和教育界的恥辱，且非單一個案、單人疏失，而是台師大系統性霸凌、欺壓最脆弱的學生。該名教練應被撤銷教練證、教師資格，教育部應嚴懲台師大。

范雲今天也檢具相關資料，她指出，根據目前查詢到的資料，教練與計畫主持人多有共同掛名於國際期刊發表相關論文，到底還有多少「血論文」，國科會應儘速徹查、儘速撤銷。根據學生的陳述，抽血事件於2017年發生，至今已有7、8年之久，7年來到底抽了多少血，相信發生在任何家庭，所有父母都會要求政府還予公道。

范雲說，教育部已承諾給予學生法律資源，並給予身心受害者諮商費用，如同學生所言，血液是最小的損失，但失去的是對教育體制的信心。

台師大女足學生遭不當抽血爭議，學生代表上午前往教育部「開會」討論，教育部次長張廖萬堅（左）下樓接待。記者曾學仁／攝影
台師大女足學生遭不當抽血爭議，學生代表上午前往教育部「開會」討論，教育部次長張廖萬堅（左）下樓接待。記者曾學仁／攝影
針對台師大女足隊「抽血換學分」事件，立委范雲（中）和學生代表上午前往教育部，范雲表示他們站出來是希望不要再有下一個受害者，這件事情除了要求究責個人，這位周教練應該被撤銷教練證撤銷教師資格之外，教育部必須要嚴懲師大。記者曾學仁／攝影
針對台師大女足隊「抽血換學分」事件，立委范雲（中）和學生代表上午前往教育部，范雲表示他們站出來是希望不要再有下一個受害者，這件事情除了要求究責個人，這位周教練應該被撤銷教練證撤銷教師資格之外，教育部必須要嚴懲師大。記者曾學仁／攝影

教練 台師大

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