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足球員抽血案 柯志恩：去年就爆 大官們為何接受台師大說詞？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書

國立台灣師範大學女足隊教練周台英被爆，未經正當學術倫理及人體試驗程序，以學分或退學等語，恫嚇女足隊員配合抽血，引發軒然大波。國民黨立委柯志恩今批此種行徑「殘酷」，也質疑此案去年11月就爆發，為何主管機關沒有積極調查，呼籲嚴查，還學生公道。

針對台師大女大生被逼抽血案，柯志恩說，台師大女學生被逼「抽血」做研究，有學生一天抽3次、連抽血14天，看到同學因抽不到血而表情痛苦的照片，實在非常心疼。這種違反人體實驗、踐踏學生權益、剝削霸凌學生的惡行，竟然發生在台灣的知名的頂尖大學？教育無他，唯愛與榜樣。然而，身為身為春風化雨的老師，怎會對學生如此殘酷？

柯志恩表示，更不解的是，這件事去年11月由民進黨立委陳培瑜揭發，直到前天學生和立委再開記者會指控師大處置不當，才引發輿論極大抨擊。如今行政院長卓榮泰表達「非常的憤怒」，也要求國科會停止該項計劃並全面檢討。國科會主委吳誠文則表示已展開調查，「結果發現該計畫的確有不當執行的情形，而台師大校方亦未善盡管理之責」。

柯志恩表示，去年11月本案就東窗事發，主管機關為何沒有嚴肅看待、積極調查？為什麼要等學生控訴，台師大才要重新調查？為何「院長震怒」後，教育部和國科會才真正動起來？又為什麼大家震怒後，官員才說台師大的調查處置有避重就輕之嫌。那麼，之前這些大官們為何都接受台師大的說詞呢？

柯志恩指出，國科會主委表示根據該會內部資料，全台100多個大學，體育學門申請人體試驗的計畫數，台師大就占了6成多，一校就遠超過他校總和，這是正常現象嗎？可見，不知多少台師大學生成為默默隱忍、不敢反抗的實驗品，而這些涉及人體實驗的研究計畫，是否都謹守人體實驗規定的程序？又有多少計畫違反學術倫理、或涉及對學生不當對待？而這是否長期累積、相互掩護的利益結構？當初體育學門的審查教授，通過此研究計畫的標準為何？

柯志恩提到，如果連國科會主委都認為「台師大計畫數太多不正常」，國科會可以只負責撥款嗎？為何學術倫理總是事發後才再檢討？這麼多人體實驗的計畫，只有周台英一人違規嗎？不必細思，就令人感到有太多「內幕」可挖掘吧？希望政府官員和台師大的老師們，好好檢討、徹查嚴辦，還給學生一個公道。

教練 台師大

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